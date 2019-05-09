Аякс - Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча
В ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов Тоттенхэм победил на выезде Аякс со счетом 3:2 после поражения 0:1 в первой игре и вышел в финал.
Аякс оказался впереди уже в дебюте игры, когда голом отличился Де Лигт ударом головой после подачи с углового.
На 35-й минуте хозяева поля забили второй мяч, организовав контратаку, в завершении которой Зиеш воспользовался передачей Тадича.
Несмотря на счет 0:3 по сумме двух встреч, Тоттенхэм нашел в себе силы отыграться и вырвать победу во втором тайме.
Героем игры стал Лукас Моура, который забил все три гола английского клуба. Последний - на заключительных секундах добавленного времени.
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Тоттенхэм драматично выиграл 3:2, проигрывая Аяксу 0:2, и по сумме двух встреч вышел в финал.