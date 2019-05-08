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Аякс - Тоттенхэм. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Сегодня, 19:25
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Цей матеріал також доступний українською
Аякс - Тоттенхэм. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Для выхода в финал Аяксу нужно выиграть или сыграть вничью

НВ следит за ответной игрой полуфинала Лиги чемпионов между Аяксом и Тоттенхэмом, а также событиями вокруг нее. Начало - сегодня, 8 мая, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Аякс: Онана - Мазрауи, Блинд, де Лигт, Тальяфико - де Йонг, ван де Бек, Шене - Зиеш, Тадич, Нереш

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Ваньяма - Алли, Эриксен, Лукас Моура - Сон

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена, начнется в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция - на телеканале Футбол 2. В первой игре Аякс победил 1:0.

Аякс: выйдет в финал, если победит или сыграет вничью. По итогам 32-х туров клуб лидирует в нидерландской Эредивизии, опережая ПСВ по разнице мячей.

Команда подходит к игре с 10-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при девяти победах (шести кряду в последних играх). Не сможет рассчитывать на полузащитника Карела Эйтинга и нападающего Хассана Банде (травмы).

Тоттенхэм: выйдет в финал, если победит, за исключением счета 1:0. По итогам 37-ми туров занимает четвертое место в английской Премьер-лиге с отставанием в один балл от третьего Челси.

Команда подходит к игре с серией из четырех поражений в пяти предыдущих матчах (трех кряду в последних поединках) всех турниров. Не сможет рассчитывать на основных оборонца Давинсона Санчеса, полузащитника Харри Уинкса и нападающего Харри Кэйна.

Статистика знает три официальных матча между командами. В двух случаях сильнее был Тоттенхэм, еще в одном - Аякс. Разница мячей - 6:2 в пользу Тоттенхэма.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: небольшое предпочтение отдается Аяксу - его победа оценивается коэффициентом 2,30, а проход в финал - 1,33.

Выигрыш Тоттенхэма - соответствует "кэфу" 3,10, его проход - 3,25, ничья - коэффициенту 3,70.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Теги:   Тоттенхэм Аякс Лига Чемпионов Футбол

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