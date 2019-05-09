Аякс - Тоттенхэм 2:3. События по минутам матча Лиги чемпионов Сегодня, 00:00 10244 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge Reuters/Andrew Couldridge

НВ следит за ответной игрой полуфинала Лиги чемпионов между Аяксом и Тоттенхэмом, а также событиями вокруг нее. Начало - сегодня, 8 мая, в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Аякс: Онана — Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико — Шене, ван де Бек, Ф. де Йонг — Зиех, Тадич, Долберг

Запас: Варела, Велтман, Синкгравен, Хунтелар, Магальян, Дольберг, де Вит

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз — Сиссоко, Ваньяма, Алли — Эриксен — Лукас Моура, Сон

Запас: Гаццанига, Фойт, Дэвис, Дайер, Скипп, Ламела, Льоренте

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена, начнется в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция - на телеканале Футбол 2. В первой игре Аякс победил 1:0.

Аякс: выйдет в финал, если победит или сыграет вничью. По итогам 32-х туров клуб лидирует в нидерландской Эредивизии, опережая ПСВ по разнице мячей.

Команда подходит к игре с 10-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при девяти победах (шести кряду в последних играх). Не сможет рассчитывать на полузащитника Карела Эйтинга и нападающего Хассана Банде (травмы).

Тоттенхэм: выйдет в финал, если победит, за исключением счета 1:0. По итогам 37-ми туров занимает четвертое место в английской Премьер-лиге с отставанием в один балл от третьего Челси.

Команда подходит к игре с серией из четырех поражений в пяти предыдущих матчах (трех кряду в последних поединках) всех турниров. Не сможет рассчитывать на основных оборонца Давинсона Санчеса, полузащитника Харри Уинкса и нападающего Харри Кэйна.

Статистика знает три официальных матча между командами. В двух случаях сильнее был Тоттенхэм, еще в одном - Аякс. Разница мячей - 6:2 в пользу Тоттенхэма.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: небольшое предпочтение отдается Аяксу - его победа оценивается коэффициентом 2,30, а проход в финал - 1,33.

Выигрыш Тоттенхэма - соответствует "кэфу" 3,10, его проход - 3,25, ничья - коэффициенту 3,70.

Стали известны составы команд:

Аякс: Онана — Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико — Шене, ван де Бек, Ф. де Йонг — Зиех, Тадич, Долберг

Запас: Варела, Велтман, Синкгравен, Хунтелар, Магальян, Дольберг, де Вит

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз — Сиссоко, Ваньяма, Алли — Эриксен — Лукас Моура, Сон

Запас: Гаццанига, Фойт, Дэвис, Дайер, Скипп, Ламела, Льоренте

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Финальный свисток! Невероятную победу одерживает Тоттенхэм!

90+6 минута. ГОЛ! Тоттенхэм вырывает путевку в финал! 3:2! После штурма ворот хозяев Моура забил третий свой мяч и команды! Невероятно!

90+5 минута. Удар у лондонцев проходит выше ворот. После этого Онана за задержку времени получил желтую карточку

90+4 минута. Тоттенхэм заработал угловой, даже вратарь гостей идет на стандарт!

90+3 минута. Зиеш едва не закончил эту игру, но Льорис парировал мяч, а Тадич не сумел попасть в ворота!

90+2 минута. Аякс организовал быструю атаку, после чего добыл право на угловой, тем не менее, стандарт не помог амстердамцам подержать мяч

90+1 минута. Арбитр добавил пять минут к основному времени

89 минута. Последняя замена у Аякса: вместо ван де Бека вышел Лисандро

87 минута. Тоттенхэм чудом не вышел вперед! Вертонген ударом в упор головой попал в перекладину, после чего Аякс разрядил обстановку!

86 минута. Гости пытаются найти свой момент, тогда как хозяева стремятся выбегать в контратаки

83 минута. А теперь уже следует последняя замена у Тоттенхэма: левый защитник Бен Дэвис меняет своего коллегу по амплуа Роуза

81 минута. Вторая замена у гостей: атакующий полузащитник Ламела меняет защитника Триппьера

79 минута. А теперь Зиеш попадает уже в правую стойку ворот Тоттенхэма!

77 минута. Теперь уже Зиеш схлопотал горчичник за фол на сопернике в центре поля

76 минута. Роуз сыграл рукой, за что получил предупреждение

74 минута. Альдервейрельд пробивал головой после навеса со стандарта - выше!

73 минута. Гости недолго оборонялись и теперь уже они заработали угловой

71 минута. Льорис спасает Тоттенхэм после атаки вторым темпом, что последовала за исполнением стандарта!

70 минута. Отличная атака удалась у амстердамцев, однако Тадичу не позволили ударить - угловой

67 минута. Еще одна замена у хозяев: вместо нападающего Долберга вышел полузащитник Синкгравен. Наставник Аякса Эрик тен Хаг рассчитывает взять игру под контроль за счет еще одного игрока в центре поля

65 минута. Тоттенхэм вновь идет в атаку, тогда как Аякс защищается изо всех сил

63 минута. Зиеш едва снова не вывел хозяев вперед, но после передачи слева ударом в касание не попал в правый нижний угол!

62 минута. Еще один корнер у амстердамцев: Блинд пробил выше

61 минута. Быстрый ответ Аякса привел к угловому, однако хозяева не сумели выжать что-то острое из стандарта

60 минута. Сразу же следует замена у хозяев: вместо полузащитника Шене выходит оборонец Велтман

59 минута. 2:2! Моура сравнивает счет! Льоренте чудом не забил, но мяч в неразберихе у ворот Аякса попал к Моуре, который все же попал в сетку!

57 минута. Окрыленные успехом гости ищут новый момент для взятия ворот

55 минута. Моура сокращает счет! 2:1! Тоттенхэму удалась стремительная контратака, в завершении которой Алли отдал пас на Моура, а тот пробил мимо Онаны в правый нижний угол!

53 минута. Гости не использовали стандарт, но чуть позже едва не сократили отставание! Передача Эриксена нашла Алли, но его удар в упор Онана парировал!

52 минута. Тоттенхэм прижал соперника к его воротам - после подачи с правого фланга Аякс сумел выбить мяч на угловой

50 минута. Долберг грубо сбил Роуза, за что получил желтую карточку

49 минута. Роуз ворвался в штрафную Аякса, но вместо удара отдал неточную передачу на Алли

Голы Аякса:

47 минута. Тоттенхэм с первых минут второго тайма устремился в атаку и даже заработал угловой, однако Аякс отбился



Матч возобновился!

Замена у Тоттенхэма в перерыве: нападающий Льоренте выходит вместо полузащитника Ваньямы. Гости усиливают атаку за счет оборонительного игрока в центре поля

Перерыв!



45+1 минута. Арбитр добавил две минуты к первому тайму

44 минута. Концовка тайма за хозяевами - после штрафного они добыли право на угловой, но без особых результатов

41 минута. Тоттенхэм перешел на простое владение мяча в центре поля - чего-то большего Аякс ему не позволяет

38 минута. Лондонцы вновь стремятся организовать быстрый ответ после пропущенного мяча, тем не менее, амстердамцы надежно обороняются

35 минута. 2:0! Аякс удвоил свой перевес! Стремительная контратака завершилась передачей Тадича на Зиеша в штрафной гостей, и тот пробил точно под правую стойку!

33 минута. Тоттенхэм снова пытается найти лазейки к рамке Аякса, но снова его усилия в атаке тщетны

30 минута. Тадич едва не сделал счет 2:0! Ворвавшись в чужую штрафную слева, серб совсем малость не попал в правый нижний угол!

28 минута. Стандарт не превратился в момент у ворот Аякса - не могут гости пока что выжать что-то острое у ворот оппонентов

27 минута. Тоттенхэм не успокаивается и заработал угловой слева

25 минута. Хозяева теперь сознательно не прессингуют высоко гостей, обороняясь большими силами за линией мяча

23 минута. Отличный момент упустил Сон, который после отличного паса Алли не использовал выход один на один!

19 минута. Игра несколько успокоилась: Аякс умело перекрывает потенциальные зоны атак для Тоттенхэма

16 минута. Сиссоко грубо въехал в ногу Тальяфико, за что получил желтую карточку

13 минута. Английский клуб перехватил инициативу, однако соперник не позволяет ему особо разгуляться

11 минута. Аякс сумел перевести игру на чужую половину поля, но его затяжная атака не привела к остроте у владений Тоттенхэма

9 минута. Лондонцы продолжают осаду ворот амстердамцев, но те успешно защищаются

6 минута. Тоттенхэм едва не восстановил равновесие, когда после прохода от Сона и его удара сфера угодила в стойку ворот Аякса!

5 минута. Де Лигт вывел хозяев вперед ударом головой после подачи с углового от Шене! 1:0!

4 минута. Аякс уже организовал два момента у ворот Тоттенхэма, но если в первом случае удар игрока амстердамцев заблокировал защитник оппонентов, то затем только реакция Льориса спасла гостей от гола!

2 минута. Игра началась с высокого прессинга хозяев, которые быстро отвоевали мяч у соперника

Матч начался!

Команды уже на поле, и матч вот-вот начнется. Отметим, что у Аякса в последний момент травмировался ключевой нападающий Нерес, вместо которого вышел Долберг