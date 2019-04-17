Аякс сенсационно выбил Ювентус и вышел в полуфинал Лиги чемпионов - видео Сегодня, 00:17 1506 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Alberto Lingria После Реала Аякс прошел в Лиге чемпионов Ювентус REUTERS/Alberto Lingria

В ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов Аякс сенсационно на выезде переиграл Ювентус со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.



После домашней ничьей 1:1 амстердамский клуб устраивала либо победа, либо результативная ничья, начиная со счета 2:2.

Ситуацию для них ухудшил мяч, забитый Криштиану Роналду на 28-м обороте секундной стрелки, когда точно пробил ударом головой после подачи Миралема Пьянича.

Но Ювентус выигрывал всего шесть минут, ведь именно тогда Донни ван де Бек сумел не оказаться в офсайде и пробил результативно в сетку.

На этом Аякс не остановился и продолжил искать счастье у чужих ворота. В середине второго тайма это удалось: после подачи Лассе Шене Маттийс де Лигт вывел гостей вперед.

В оставшееся время хозяевам не удалось даже сравнять счет, тогда как для итогового успеха нужно было забивать дважды. В полуфинале победитель сыграет с лучшим в паре Тоттенхэм - Манчестер Сити (первый матч - 1:0).

Голы и обзор матча Ювентус - Аякс

Ювентус - Аякс 1:2 (первый матч - 1:1)

Голы: Роналду, 28 - ван де Бек, 34, де Лигт, 67

Ювентус: Щесны — Де Шильо (Канселу, 64), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Джан, Пьянич, Матюиди — Дибала (Кин, 46), Роналду, Бернардески (Бентанкур, 81)

Аякс: Онана — Велтман (Синкгравен, 11, Магальян, 83), Блинд, де Лигт, Мазрауи — Ф. де Йонг, ван де Бек, Шене — Зиех, Тадич, Нереш

Предупреждены: Джан, Роналду

В другом ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Барселона со счетом 3:0 разгромила на своем поле Манчестер Юнайтед и вышла в полуфинал.



НВ