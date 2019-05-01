#
Иван Компан
Пальмы, бабушка и миллион долларов
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
Катерина Тейлор
Оно того стоит. Почему вам пора отправиться в Норвегию
Владислав Рашкован
Курс на 10
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Аякс победил Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов - видео

Сегодня, 00:08
573
Цей матеріал також доступний українською
Аякс победил Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов - видео - фото

REUTERS/Dylan Martinez

Ван де Бек (в центре) принес победу Аяксу

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов Аякс со счетом 1:0 выиграл у Тоттенхэма на выезде.

Гости с первых минут установили контроль над игрой, умело владея сферой и применяя прессинг, из-за чего хозяева в основном оборонялись.

Это принесло свои плоды уже на исходе первой четверти часа. Прошла разрезающая передача от Хакима Зиеха на Донни ван де Бека, который, сделав паузу, переиграл в ближнем бою вратаря соперника.

Еще до перерыва амстердамцы могли забить дважды, но лондонцам удалось избежать проблем, а в концовке тайма - нащупать свою игру.

Во второй половине матча Тоттенхэму смог действовать острее, хотя и без особых моментов. Между тем, Аякс мог забить второй мяч, но Нереш угодил в правую стойку из пределов штрафной.

В итоге нидерландский клуб довел поединок до победы с минимальным результатом - 1:0. Ответная игра состоится на его поле 8 мая.

Видео гола и обзор матча Тоттенхэм - Аякс

Тоттенхэм - Аякс 0:1

Гол: ван де Бек, 15

Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд, Вертонген (Сиссоко, 40), Санчес — Триппьер (Фойт, 80), Ваньяма, Алли, Роуз (Дэвис, 80) — Лукас Моура, Льоренте, Эриксен

Аякс: Онана — Велтман, Блинд, де Лигт, Тальяфико — Ф. де Йонг, ван де Бек, Шене (Мазрауи, 65) — Нереш, Тадич, Зиех (Хунтелар, 87)

Предупреждены: Тальяфико, Велтман

НВ

Теги:   Аякс Тоттенхэм Лига Чемпионов Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:58

img
Тоттенхэм - Аякс 0:1. События по минутам матча Лиги чемпионов
7898
Футбол

Вчера, 12:53

img
Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Тоттенхэм - Аякс
1913
Страны

29 апреля, 10:02

img
В Турции в аварию попал автобус с известной футбольной командой, есть погибший
1746

Главное

Политика

Вчера, 18:28

img
Новое видеообращение: Зеленский пообещал трудиться, как Джордж Вашингтон
Страны

Вчера, 08:44

img
Доклад: число политзаключённых в России превысило 230 человек
События

Вчера, 12:14

img
В Симферополе силовики РФ задержали крымскотатарского активиста Руслана Бекирова для сдачи анализа на наркотики