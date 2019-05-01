Аякс победил Тоттенхэм в первом полуфинале Лиги чемпионов - видео Сегодня, 00:08 573 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dylan Martinez Ван де Бек (в центре) принес победу Аяксу REUTERS/Dylan Martinez

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов Аякс со счетом 1:0 выиграл у Тоттенхэма на выезде.



Гости с первых минут установили контроль над игрой, умело владея сферой и применяя прессинг, из-за чего хозяева в основном оборонялись.

Это принесло свои плоды уже на исходе первой четверти часа. Прошла разрезающая передача от Хакима Зиеха на Донни ван де Бека, который, сделав паузу, переиграл в ближнем бою вратаря соперника.

Еще до перерыва амстердамцы могли забить дважды, но лондонцам удалось избежать проблем, а в концовке тайма - нащупать свою игру.

Во второй половине матча Тоттенхэму смог действовать острее, хотя и без особых моментов. Между тем, Аякс мог забить второй мяч, но Нереш угодил в правую стойку из пределов штрафной.

В итоге нидерландский клуб довел поединок до победы с минимальным результатом - 1:0. Ответная игра состоится на его поле 8 мая.

Видео гола и обзор матча Тоттенхэм - Аякс

Тоттенхэм - Аякс 0:1

Гол: ван де Бек, 15

Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд, Вертонген (Сиссоко, 40), Санчес — Триппьер (Фойт, 80), Ваньяма, Алли, Роуз (Дэвис, 80) — Лукас Моура, Льоренте, Эриксен

Аякс: Онана — Велтман, Блинд, де Лигт, Тальяфико — Ф. де Йонг, ван де Бек, Шене (Мазрауи, 65) — Нереш, Тадич, Зиех (Хунтелар, 87)

Предупреждены: Тальяфико, Велтман

НВ