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Аякс = футбол. Реакция соцсетей на выход Аякса и Барселоны в полуфинал Лиги чемпионов

Сегодня, 02:26
1999
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Аякс = футбол. Реакция соцсетей на выход Аякса и Барселоны в полуфинал Лиги чемпионов - фото

REUTERS/Alberto Lingria

Аякс впервые за 22 года сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

НВ подобрал самые интересные комментарии в соцсетях по поводу сенсационного прохода Аяксом Ювентуса и разгромной победы Барселоны над Манчестер Юнайтед в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов Аякс сенсационно на выезде переиграл Ювентус со счетом 2:1 и пробился в полуфинал Лиги чемпионов. 

В другом матче четвертьфинала Барселона со счетом 3:0 разгромила на своем поле Манчестер Юнайтед и также вышла в полуфинал.

НВ

Теги:   Манчестер Юнайтед ФК Ювентус ФК Барселона Аякс Лига Чемпионов Футбол

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