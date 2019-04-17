Аякс = футбол. Реакция соцсетей на выход Аякса и Барселоны в полуфинал Лиги чемпионов
Сегодня, 02:26
1999
НВ подобрал самые интересные комментарии в соцсетях по поводу сенсационного прохода Аяксом Ювентуса и разгромной победы Барселоны над Манчестер Юнайтед в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов Аякс сенсационно на выезде переиграл Ювентус со счетом 2:1 и пробился в полуфинал Лиги чемпионов.
В другом матче четвертьфинала Барселона со счетом 3:0 разгромила на своем поле Манчестер Юнайтед и также вышла в полуфинал.
НВ