Аякс = футбол. Реакция соцсетей на выход Аякса и Барселоны в полуфинал Лиги чемпионов

Хороший у "Аякса" тур по Роналдо получился! Выбил его бывшую команду, нынешнюю команду, а заодно и явственно лишил шансов на "Золотой мяч". Великолепная амстердамская команда. Сплошной восторг. Просто раздавить "Юве" в Турине - кому еще дано такое вытворить?! 16 апреля 2019 г.

Провал МЮ не удивляет ни в коей мере. Англичане скорбно признают результат справедливым: "Эй, Глейзеры! Конечно, хороший тренер, толковая тактика и воспитание молодежи это правильно. Но вам нужны два толковых центрхава и правый вингер только для борьбы в Англии, а для Европы... — Artem Frankov (@frankov11) 16 апреля 2019 г.

Аякс готовий вигравати ЛЧ? Не бачив гри у Турині. Але думаю Барса їх хлопне — Роман Бебех (@roman_bebekh) 16 апреля 2019 г.

Нагадую, що Динамо Хацкевича з цим Аяксом зіграло 0:0 — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 16 апреля 2019 г.

Ювентус разочаровал, как и Бавария. Вторая часть сезона хуже первой... что удивительно. А Аякс всё это шикарно закольцевал👏🏼 — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 16 апреля 2019 г.

Позравим Месси с 6 Золотым мячом. У других соперников по ЛЧ нет такого индивидуала. Даже победа в ЛЧ не обязательна. 16 апреля 2019 г.