Авторитетный статистический портал назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией Сегодня, 12:07 Цей матеріал також доступний українською Евгений Коноплянка via Instagram Коноплянка оформил дубль в матче с Сербией Евгений Коноплянка via Instagram

Полузащитник Евгений Коноплянка стал лучшим игроком сборной Украины в матче отбора на Евро-2020 против Сербии (5:0) по версии известного статистического портала InStat.

Как сообщает Команда № 1, Коноплянка получил высшую оценку среди всех игроков сборной Украины — 410 баллов.

Полузащитник Шальке провел на поле 76 минут и забил два гола. Также в активе Коноплянки одна острая передача, три удачные обводки и семь ударов по воротам.

Второе место занял полузащитник Виктор Цыганков, который также забил два мяча в ворота Сербии. Согласно данным ресурса, полузащитник Динамо набрал 385 баллов. Тройку лучших игроков матча с 384 баллами замкнул Руслан Малиновский.

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию 5:0.

