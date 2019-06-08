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Авторитетный статистический портал назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией

Сегодня, 12:07
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Авторитетный статистический портал назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией - фото

Евгений Коноплянка via Instagram

Коноплянка оформил дубль в матче с Сербией

Полузащитник Евгений Коноплянка стал лучшим игроком сборной Украины в матче отбора на Евро-2020 против Сербии (5:0) по версии известного статистического портала InStat.

Как сообщает Команда № 1, Коноплянка получил высшую оценку среди всех игроков сборной Украины — 410 баллов.

Полузащитник Шальке провел на поле 76 минут и забил два гола. Также в активе Коноплянки одна острая передача, три удачные обводки и семь ударов по воротам.

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Второе место занял полузащитник Виктор Цыганков, который также забил два мяча в ворота Сербии. Согласно данным ресурса, полузащитник Динамо набрал 385 баллов. Тройку лучших игроков матча с 384 баллами замкнул Руслан Малиновский.

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В рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию 5:0.

Теги:   Евро-2020 Руслан Малиновский Виктор Цыганков Евгений Коноплянка Сборная Сербии Сборная Украины

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