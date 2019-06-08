Авторитетный статистический портал назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией
Полузащитник Евгений Коноплянка стал лучшим игроком сборной Украины в матче отбора на Евро-2020 против Сербии (5:0) по версии известного статистического портала InStat.
Как сообщает Команда № 1, Коноплянка получил высшую оценку среди всех игроков сборной Украины — 410 баллов.
Полузащитник Шальке провел на поле 76 минут и забил два гола. Также в активе Коноплянки одна острая передача, три удачные обводки и семь ударов по воротам.
Второе место занял полузащитник Виктор Цыганков, который также забил два мяча в ворота Сербии. Согласно данным ресурса, полузащитник Динамо набрал 385 баллов. Тройку лучших игроков матча с 384 баллами замкнул Руслан Малиновский.
В рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию 5:0.