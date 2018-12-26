Авторитетный ресурс назвал символическую футбольную сборную 2018 года Сегодня, 20:46 24 Цей матеріал також доступний українською Роналду попал в символическую сборную InStat

Авторитетный ресурс InStat, который специализируется на статистическом анализе в спорте, назвал символическую футбольную сборную 2018 года.

Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.

В символической сборной оказались три игрока сборной Франции, которая стала чемпионом мира-2018. По два представителя у сборных Португалии и Аргентины.

Относительно клубов, то наибольшее представительство имеют ПСЖ и Ювентус - по два футболиста.

Интересно, что в символическую сборную не попал обладатель Золотого мяча и лучший игрок ЧМ-2018 хорватский полузащитник Реала Лука Модрич.

Символическая сборная по версии InStat:

Вратарь: Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция)

Защитники: Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити, Франция), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды), Матс Хуммельс (Бавария, Германия)

Полузащитники: Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Франция), Жоау Канселу (Ювентус, Португалия), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Эден Азар (Челси, Бельгия), Анхель Ди Мария (ПСЖ, Аргентина)

Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия), Лионель Месси (Барселона, Аргентина).

Ранее InStat назвал полузащитника Андрея Ярмоленко самым полезным футболистом в составе сборной Украины в 2018 году.