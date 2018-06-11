Авторитетный игрок Динамо покинул клуб - медиа

Ротань (слева) во второй раз прощается с Динамо - СМИ

Опытный полузащитник Руслан Ротань ушел из Динамо, сообщает FootballHub.

По информации портала, соглашение 36-летнего футболиста, которое заканчивается этим летом, не будет продлеваться киевским клубом.

За полгода, проведенных Ротанем в Динамо после своего возвращения, он провел 17 поединков, в которых не отличился результативными действиями.

Недавно полузащитник заявил, что еще не определился со своим будущим в киевской команде.

Ротань перебрался в Динамо в январе 2018 года из чешской Славии, подписав с клубом контракт до конца сезона с опцией продления.

Позже футболист рассказал, что зимой мог оказаться в американской МЛС, но решил перейти в киевский коллектив, где уже выступал в 2005-2008 годах.