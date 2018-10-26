Авторитетное издание внесло наставника украинского клуба в топ-30 лучших тренеров мира

Авторитетное британское издание FourFourTwo внесло наставника Шахтера Паулу Фонсеку в топ-30 лучших тренеров мира.
В списке лучших наставников планеты португалський специалист занял 22 место, обойдя таких именитых тренеров как Жозе Моуриньо (Манчестер Юнайтед), Унаи Эмери (Арсенал), Нико Ковач (Бавария) и многих других знаменитых специалистов, сообщает FourFourTwo.
На данный момент издание продолжает называть лучших действующих тренеров мира. Сейчас названо лучших тренеров, которые заняли места с 21 по 50.
Паулу Фонсека возглавил Шахтер в 2016 году. Под руководством португальца донецький клуб дважды завоевал чемпионство Украины и Кубок Украины, а также выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов. В мае Фонсека подписал новый контракт с Шахтером, рассчитанный на два года.
Ранее Паулу Фонсеку пригласили на Форум элитных тренеров УЕФА.
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