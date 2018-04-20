Авторитетное издание рассказало о дальнейшей судьбе Ярмоленко в Боруссии

Ярмоленко не попал в список из 13-ти игроков Боруссии с неопределенным будущим

Дортмундская Боруссия рассчитывает на украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в следующем сезоне, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Kicker.

По информации авторитетного спортивного медиа, экс-футболист Динамо не попал в список из 13-ти игроков с неопределенным будущим, а оказался среди 12 исполнителей, чье положение в команде не подвергается сомнению.

Согласно данным издания, уйти из немецкого клуба могут защитники Эрик Дурм, Рафаэль Геррейро, Марсель Шмельцер, Жереми Толян, Дан-Аксель Загаду, полузащитники Гонсало Кастро, Марио Гётце, Себастьян Роде, Нури Шахин, Андре Шюррле, Юлиан Вайгль и нападающие Александер Исак и Джейдон Санчо.

Как пишет Transfermarkt, судьба тех футболистов, которые уйдут по завершении текущего сезона, зависит от результатов команды в последних четырех турах Бундеслиги, где команда ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов, куда выходят четыре лучших клуба от этого первенства. Боруссия на четыре очка опережает РБ Лейпциг, занимающий пятую позицию.

Недавно сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко будущим летом.

Футболист перешел в немецкий клуб летом 2017 года. По данным ряда СМИ, трансфер стоил 25 млн евро. Согласно информации других медиа, переход игрока обошелся Дортмунду в 30 миллионов евро.