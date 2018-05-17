Атлетико завоевал трофей Лиги Европы - фоторепортаж

Дубль Гризманна принес Атлетико третий трофей Лиги Европы в его истории

В финале Лиги Европы испанский Атлетико со счетом 3:0 победил французский Марсель и завоевал трофей.

Мадридская команда открыла счет на 21-й минуте, когда отличился лидер ее атак Антуан Гризманн. Соперник так и не нашелся с ответом.

Второй гол подопечные Диего Симеоне провели в начале второй половины матча - еще одним взятием ворот отметился Гризманн.

Жирную точку в игре поставил Габи, который ударом на 89-й минуте довел счет до разгромного - 3:0.

Атлетико обыграл в финале Лиги Европы Марсель со счетом 3:0 и в третий раз в своей истории выиграл этот турнир.