Атлетико впервые в сезоне потерпел разгромное поражение. Результаты матчей чемпионата Испании

В четверг, 19 апреля, состоялись четыре матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский Атлетико впервые в сезоне потерпел разгромное поражение. Оно случилось в выездном для "Матрасников" матче против Реал Сосьедада. Выезды в Сан-Себастьян являются традиционно тяжелыми для лидеров Ла Лиги, не стал исключением и этот раз.

Реал Сосьедад открыл счет в первом тайме - Виллиан Хосе поразил ворота ударом в одно касание после передачи Аднана Янузая. Несмотря на гол, активнее продолжали выглядеть хозяева, и во втором тайме забили еще. Сначала Хуанми издевательским ударом реализовал выход один на один с Яном Облаком, а потом он же ударом головой в противоход установил окончательный счет в матче.

3:0 - Реал Сосьедад выиграл три последних матча и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, Атлетико окончательно потерял все надежды догнать Барселону на вершине.

Реал Сосьедад - Атлетико 3:0

Голы: Виллиан Хосе, 27, Хуанми, 80, 90+2

Реал Сосьедад: Рульи - Элустондо, Морено, Навас, Де Ла Белья - Пардо (Сурутуса, 65), Ильярраменди - Янузай, Каналес, Оярсабаль (Хуанми, 72) - Виллиан Хосе (Баутиста, 88)

Атлетико: Облак - Хуанфран (Витоло, 54), Савич, Годин, Врсалько - Корреа (Торрес, 46), Партей (Габи, 75), Сауль, Коке - Гризманн, Гамейро

Предупреждение: Хуанми

Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Испании:

Алавес - Жирона 1:2

Голы: Пина, 90 - Гарсия, 59, Стуани, 86 (с пенальти)

Бетис - Лас-Пальмас 1:0

Гол: Хуниор, 90+4

Леванте - Малага 1:0

Гол: Боатенг, 90+3

Накануне в рамках 33-го тура чемпионата Испании Барселона в меньшинстве не смогла удержать победу над Сельтой, а Реал на последних минутах спас ничью в матче против Атлетика.

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

НВ