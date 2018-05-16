Мадридский Атлетико обыграл в финале Лиги Европы Марсель со счетом 3:0 и в третий раз в истории выиграл этот турнир.

Игра стартовала с преимущества Марселя, который уже в дебюте мог открывать счет. Уже на 4-й минуте Димитри Пайет вывел Ромена Жермена на ударную позицию, тот опередил Лукаса Эрнандеса, но пробил выше ворот, сблизившись с Яном Облаком.

Постепенно игра выровнялась и проходила без опасных моментов, но в средине тайма все перевернул гол Атлетико, выросший буквально из ничего. Замбо-Ангисса подарил мяч Гризманну перед своими воротами после паса от Манданда, а француз уверенно переиграл соотечественника после выхода один на один. До конца тайма Марсель даже не предпринял попыток для того, чтобы сравнять счет. Кроме того, провансальцев подкосила травма лидера Димитри Пайета, который был заменен на 31-й минуте.

Первые минуты второго тайма прошли под диктовку Атлетико, и мадридцы довольно быстро воплотили свое преимущество в гол. На 49-й минуте Коке и Гризманн обыгрались в стеночку после перехвата и стремительной контратаки Атлетико, француз вышел один на один с Манданда и спокойно перебросил вратаря.

Игра фактически была сделана, учитывая умение Атлетико удерживать победный счет. Более того, "Матрасники", спокойно вели дело до победы, много владея мячом на чужой половине поля. Тем не менее, Марсель все же дождался свого шанса вернуться в игру, но не использовал его. На 81-й минуте Костас Митроглу пробил головой после навеса Сансона, мяч ударился о каркас и предательски прокатился по ленточке ворот.

За минуту до конца основного времени матча Атлетико довел свое преимущество до разгромного. Коста убежал в прорыв к чужим воротам, остановился на линии штрафной и отдал назад на Коке, а тот в одно касание перевел поперек на Габи. Капитан Атлетико спокойно отправил мяч в дальний угол.

3:0 - Атлетико в третий раз в истории выиграл Лигу Европы (еще две победы были одержаны в 2010-м и 2012-м годах) и сравнялся по этому показателю с Севильей. Марсель, в свою очередь, проиграл третий финал еврокубкового турнира подряд. В 1999-м и 2004-м годах провансальцы уступали в финале Кубка УЕФА.

Марсель — Атлетико 0:3

Голы: Гризманн, 21, 49, Габи, 89

Марсель: Манданда — Сарр, Рами, Луис Густаво, Амави — Замбо-Ангисса, Сансон — Товен, Пайет (Лопес, 32), Окампос (Н'Джие, 55) — Жермен (Митроглу, 74)

Атлетико: Облак — Врсалько (Хуанфран, 46), Хименес, Годин, Эрнандес — Корреа (Партей, 88), Сауль, Габи, Коке — Диего Коста, Гризманн (Торрес, 90)

Предупреждения: Амави, Луис Густаво, Н'Джие - Врсалько, Эрнандес

НВ