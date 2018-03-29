Атлетико решил заплатить рекордную сумму за лидера Ювентуса - СМИ

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Пауло Дибала перейдет в Атлетико, если Антуан Гризман все-таки покинет клуб

Пауло Дибала перейдет в Атлетико, если Антуан Гризман все-таки покинет клуб

Руководители Атлетико вступили в переговоры с братом и агентом форварда Ювентуса Пауло Дибалы Густаво.
 

Об этом сообщает Football Italia

Сообщается, что матрасники уже договорились не только о деталях будущей сделки, но и добились предварительного согласия на переход в том случае, если их ключевой игрок Антуан Гризман все-таки покинет клуб.

Источник пишет, что контракт Дибалы с Атлетико будет рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составит 150-200 миллионов евро. При этом испанцы постараются ее снизить, включив в сделку защитника Стефана Савича.

Пауло Дибала играет в Ювентусе с 2015 года. В текущем сезоне забил за клуб 17 голов в 24 матчах Серии А.

Его контракт со Старой синьорой рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что форвард Атлетико Антуан Гризманн обратил на себя внимание Барселоны

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