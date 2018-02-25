Атлетико не отстал от Барселоны. Результаты матчей чемпионата Испании

В воскресенье, 25 февраля, состоялись четыре матча 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

В главном матче игрового дня Атлетико на выезде неожиданно разгромно обыграл Севилью. Команда Диего Симеоне забила пять мячей в ворота соперника, который ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Хет-триком в этой встрече отметился Антуан Гризманн, еще по голу забили Диего Коста и Коке. Под конец матча Севилья оформила два мяча престижа, которые на свой счет записали Сарабия и Нолито.

Атлетико продолжает уверенно занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с отставанием в семь очков от Барселоны. Севилья идет на шестой позиции.

Севилья — Атлетико 2:5

Голы: Сарабия, 85, Нолито, 89 — Коста, 29, Гризманн, 42, 51 (пен.), 81, Коке, 65.

Севилья: Рико — Навас (Лайюн, 18), Меркадо, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Банега — Сарабия, Васкес (Нолито, 70), Х. Корреа (Бен Йеддер, 60) — Муриэль.

Атлетико: Облак — Врсалько, Годин, Хименес, Фелипе Луис — Сауль, Габи, Партей (А. Корреа, 64), Коке (Витоло, 71) — Коста (Гамейро, 76), Гризманн.

Предупреждения: Х. Корреа, Эскудеро, Васкес — Коста, Хименес, Сауль.

Результаты других матчей 25-го тура испанской Ла Лиги:

Вильярреал – Хетафе 1:0

Гол: Унал, 3

Атлетик – Малага 2:1

Голы: Сусаета, 17, Сан Хосе, 44 - Эн-Несири, 13

Валенсия – Реал Сосьедад 2:1

Голы: Мина, 34, 68 — Ойарсабаль, 54

Напомним, накануне в рамках 25-го тура чемпионата Испании Реал и Барселона одержали разгромные победы.

Турнирное положение

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