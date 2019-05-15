Атлетико объявил об уходе своего лидера Вчера, 00:55 995 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Albert Gea Гризманн выступает в Атлетико с 2014 года REUTERS/Albert Gea

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн покинет команду по окончании сезона.

Об уходе французского форварда сообщил официальный сайт Атлетико.

"Прошло пять невероятных лет, большое спасибо за все, вы навсегда в моем сердце", - прокомментировал свой уход Гризманн.

Сумма отступных за Гризманна, согласно контракту, составляет 200 млн евро, однако с 1 июля уменьшится до 120 млн евро.

В этом сезоне Гризманн забил 15 голов в 36 матчах. В общем за пять лет в Мадриде нападающий сыграл в 256 матчах, в которых забил 133 гола.

На счету француза победы в Лиге Европы, Суперкубке Испании и Суперкубке Европы.

Сообщалось, что Гризманн может перейти в Барселону.