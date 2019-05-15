Атлетико объявил об уходе своего лидера
Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн покинет команду по окончании сезона.
Об уходе французского форварда сообщил официальный сайт Атлетико.
"Прошло пять невероятных лет, большое спасибо за все, вы навсегда в моем сердце", - прокомментировал свой уход Гризманн.
Сумма отступных за Гризманна, согласно контракту, составляет 200 млн евро, однако с 1 июля уменьшится до 120 млн евро.
В этом сезоне Гризманн забил 15 голов в 36 матчах. В общем за пять лет в Мадриде нападающий сыграл в 256 матчах, в которых забил 133 гола.
На счету француза победы в Лиге Европы, Суперкубке Испании и Суперкубке Европы.
Сообщалось, что Гризманн может перейти в Барселону.