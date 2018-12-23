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Атлетико обошел Севилью в погоне за Барселоной. Результаты чемпионата Испании

Сегодня, 23:53
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Севилья опустилась на третье место

В испанской Примере состоялись поединки 17-го тура.

Лидер Барселона уверенно переиграла Сельту на своем поле со счетом 2:0. Хозяева решили исход игры еще до перерыва, когда голами отличились Усман Дембеле и Лионель Месси, закрепившийся на первом месте в гонке бомбардиров с 15-ю мячами.

Атлетико принимал в домашних стенах Эспаньол и довольствовался минимальной победой. Счет в первом тайме не менялся, и только после перерыва Антуан Гризманн реализовал пенальти на 56-й минуте.

Мадридский коллектив поднялся на второе место, поскольку Севилья в выездном поединке допустила осечку против Леганеса, в запасе которого снова оказался вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Гости пропустили на 5-й минуте после взятия ворот от Микеля Весги и оказались в меньшинстве перед самым перерывом, но в добавленное к основному время сумели вырвать ничью благодаря голу Виссама Бен Йеддера.

В отчетном туре матч Реала против Вильярреала на выезде перенесли из-за участия мадридцев в клубном чемпионате мира. В случае победы в этой игре, королевский клуб догонит Севилью.

Результаты матчей 17-го тура Примеры:

Барселона — Сельта 2:0
ГолыДембеле, 10, Месси, 45

Атлетико - Эспаньол 1:0
Гол: Гризманн, 56 (с пенальти)

Леганес — Севилья 1:1
ГолыВесга, 5 — Бен Йеддер, 90+1

Жирона — Хетафе 1:1
Голы: Эспиноса, 85 — Анхель, 61

Реал Сосьедад - Алавес 0:1
ГолКальери, 11

Бетис – Эйбар 1:1
Голы: Санабрия, 21 — Орельяна, 72 (с пенальти)

Атлетик — Вальядолид 1:1
Голы: Адурис (с пенальти), 45 — Плано, 90+3

Валенсия — Уэска 2:1
Голы: Парехо, 25, Пиччини, 90+4 — Кучо, 72 (с пенальти)

Райо Вальекано — Леванте 2:1
Голы: Тоньо, 23 (автогол), де Томас, 67 — Рочина, 60

Турнирная таблица:

Таблица сайта Myscore.com.ua

НВ

Теги:   Райо Вальекано Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Примера ФК Валенсия ФК Севилья Чемпионат Испании Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) ФК Реал Мадрид ФК Барселона Футбол

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