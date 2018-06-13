Атлетико договорился о переходе подрастающей звезды французского футбола

Испанский Атлетико объявил о том, что достиг предварительной договоренности по поводу перехода в команду молодой звезды Монако Тома Лемара.

Как сообщает официальный сайт действующего победителя Лиги Европы, в следующие дни клубы будут работать над завершением сделки по трансферу 22-летнего футболиста

По информации Telefoot, за переход полузащитника сборной Франции испанская сторона заплатит монегаскам 65 миллионов евро.

Лемар провел в Монако три предыдущих сезона. Особенно успешными выдались два последних из них: в 93 матчах он забил 17 голов и отметился 27 результативными передачами.

В апреле СМИ писали, что футболист входил в сферу интересов Манчестер Сити в текущее трансферное окно.

В мае медиа сообщали, что Барселона планирует огласить подписание звездного нападающего Атлетико и соотечественника Лемара Антуана Гризманна до старта чемпионата мира-2018.