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Атлетико арендовал нападающего, стоявшего Челси 70 млн евро

Вчера, 20:11
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ФК Атлетико

Атлетико арендовал Морату на полтора года

Атлетико объявил о подписании нападающего Альваро Мораты, который, по данным СМИ, за 70 миллионов евро полтора года назад перешел в Челси из Реала.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 26-летний футболист арендован у английской команды на полтора сезона - до лета 2020-го года.

Воспитанник принципиального соперника Атлетико, мадридского Реала, уже прошел медосмотр в лагере "Матрасников" и подписал контракт.

По информации Cadena Ser, за подписание Мораты испанская сторона заплатила Челси 7,5 миллиона евро. Через полтора года она якобы может выкупить игрока за 40-45 млн евро.

Ранее Челси объявил о подписании титулованного нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина.  

Сообщалось, что Морату предлагали Барселоне, но тот не был ее трансферной целью.

Теги:   Трансферы ФК Челси Атлетико (Мадрид) Футбол

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