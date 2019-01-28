Атлетико арендовал нападающего, стоявшего Челси 70 млн евро Вчера, 20:11 268 Цей матеріал також доступний українською ФК Атлетико Атлетико арендовал Морату на полтора года ФК Атлетико

Атлетико объявил о подписании нападающего Альваро Мораты, который, по данным СМИ, за 70 миллионов евро полтора года назад перешел в Челси из Реала.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 26-летний футболист арендован у английской команды на полтора сезона - до лета 2020-го года.

Воспитанник принципиального соперника Атлетико, мадридского Реала, уже прошел медосмотр в лагере "Матрасников" и подписал контракт.

По информации Cadena Ser, за подписание Мораты испанская сторона заплатила Челси 7,5 миллиона евро. Через полтора года она якобы может выкупить игрока за 40-45 млн евро.

Ранее Челси объявил о подписании титулованного нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина.

Сообщалось, что Морату предлагали Барселоне, но тот не был ее трансферной целью.