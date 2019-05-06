Аталанта приблизилась к третьему месту, Ювентус не смог победить в туринском дерби. Результаты матчей чемпионата Италии Сегодня, 00:28 64 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Massimo Pinca Роналду забил 21-й гол в Серии А REUTERS/Massimo Pinca

Состоялись матчи 35 тура чемпионата Италии.

Туринский Ювентус, который два тура назад завоевал чемпионский титул, не смог победить в дерби Торино, сыграв вничью 1:1. На гол Саши Лукича на 18-й минуте Ювентус ответил точным ударом головой в исполнении Криштиану Роналду за семь минут до конца основного времени.

Аталанта на выезде победила Лацио 3:1 и закрепилась в зоне Лиги чемпионов, вплотную приблизившись к Интеру, который идет на третьем месте.

Наполи победил Кальяри со счетом 2:1 и обеспечил себе серебряные награды чемпионата.

Эмполи - Фиорентина - 1:0

Голы: Фариас, 54

Лацио - Аталанта - 1:3

Голы: Пароло, 3 - Сапата, 22, Кастано, 58, Джимшити, 76

Парма - Сампдория - 3:3

Голы: Алвеш, 2, Куцка, 67, Бастони, 72 - Квальярелла, 28, Дефрель, 38, Квальярелла, 61

Удаление: Колли, 88 (Сампдория), Куцка, 90+2 (Парма)

Сассуоло - Фрозиноне - 2:2

Голы: Феррари, 67, Бабакар, 78 - Саммарко, 8, Паганини, 37

Дженоа - Рома - 1:1

Голы: Ромеро, 90+1 - Эль-Шаарави, 82

Нереализованный пенальти: Санабрия, 90+6 (Дженоа)

Наполи - Кальяри - 2:1

Голы: Мартинес, 85, Инсинье, 90+8 (пен.) - Паволетти, 63

Удаление: Ионицэ, 90+7 (Кальяри)

Кьево - СПАЛ - 0:4

Голы: Фелипе, 8, Флоккари, 47, Фелипе, 56, Куртич, 81

Удинезе - Интер - 0:0

Ювентус - Торино - 1:1

Голы: Роналду, 83 - Лукич, 18

Турнирная таблица

Ранее Ювентус восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.

НВ