Аталанта приблизилась к третьему месту, Ювентус не смог победить в туринском дерби. Результаты матчей чемпионата Италии
Состоялись матчи 35 тура чемпионата Италии.
Туринский Ювентус, который два тура назад завоевал чемпионский титул, не смог победить в дерби Торино, сыграв вничью 1:1. На гол Саши Лукича на 18-й минуте Ювентус ответил точным ударом головой в исполнении Криштиану Роналду за семь минут до конца основного времени.
Аталанта на выезде победила Лацио 3:1 и закрепилась в зоне Лиги чемпионов, вплотную приблизившись к Интеру, который идет на третьем месте.
Наполи победил Кальяри со счетом 2:1 и обеспечил себе серебряные награды чемпионата.
Эмполи - Фиорентина - 1:0
Голы: Фариас, 54
Лацио - Аталанта - 1:3
Голы: Пароло, 3 - Сапата, 22, Кастано, 58, Джимшити, 76
Парма - Сампдория - 3:3
Голы: Алвеш, 2, Куцка, 67, Бастони, 72 - Квальярелла, 28, Дефрель, 38, Квальярелла, 61
Удаление: Колли, 88 (Сампдория), Куцка, 90+2 (Парма)
Сассуоло - Фрозиноне - 2:2
Голы: Феррари, 67, Бабакар, 78 - Саммарко, 8, Паганини, 37
Дженоа - Рома - 1:1
Голы: Ромеро, 90+1 - Эль-Шаарави, 82
Нереализованный пенальти: Санабрия, 90+6 (Дженоа)
Наполи - Кальяри - 2:1
Голы: Мартинес, 85, Инсинье, 90+8 (пен.) - Паволетти, 63
Удаление: Ионицэ, 90+7 (Кальяри)
Кьево - СПАЛ - 0:4
Голы: Фелипе, 8, Флоккари, 47, Фелипе, 56, Куртич, 81
Удинезе - Интер - 0:0
Ювентус - Торино - 1:1
Голы: Роналду, 83 - Лукич, 18
Турнирная таблица
Ранее Ювентус восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.
НВ