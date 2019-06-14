Итальянский клуб предложил 12 млн евро за одного из лидеров сборной Украины — СМИ Сегодня, 19:10 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Генк просит за Малиновского 20 млн евро — медиа REUTERS/Gleb Garanich

Итальянская Аталанта предложила Генку 12 миллионов евро за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Nieuwsblad.



По информации издания, бельгийская сторона требует за футболиста 20 миллионов евро, но клуб из Бергамо рассчитывает на компромиссную сделку в 15 млн евро плюс бонусы.

Как отмечает медиа, на 26-летнего игрока претендуют представители итальянского, португальского и английского национальных чемпионатов, которые не конкретизируются.

По данным источника, Генк не хочет еще минимум год отпускать Малиновского, предложив ему новый контракт со значительным повышением зарплаты.

Nieuwsblad пишет, что этим летом украинский полузащитник, похоже, сменит команду и склоняется к варианту с переходом в Аталанту, которая по итогам минувшего сезона вышла в Лигу чемпионов.

Сообщалось, что итальянский Наполи предложил Генку 15 млн евро за Малиновского, тогда как интерес к игроку также проявляют английский Арсенал и португальский Спортинг.

