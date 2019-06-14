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Итальянский клуб предложил 12 млн евро за одного из лидеров сборной Украины — СМИ

Сегодня, 19:10
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Итальянский клуб предложил 12 млн евро за одного из лидеров сборной Украины — СМИ - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Генк просит за Малиновского 20 млн евро — медиа

Итальянская Аталанта предложила Генку 12 миллионов евро за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Nieuwsblad.

По информации издания, бельгийская сторона требует за футболиста 20 миллионов евро, но клуб из Бергамо рассчитывает на компромиссную сделку в 15 млн евро плюс бонусы.

Как отмечает медиа, на 26-летнего игрока претендуют представители итальянского, португальского и английского национальных чемпионатов, которые не конкретизируются.

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По данным источника, Генк не хочет еще минимум год отпускать Малиновского, предложив ему новый контракт со значительным повышением зарплаты.

Nieuwsblad пишет, что этим летом украинский полузащитник, похоже, сменит команду и склоняется к варианту с переходом в Аталанту, которая по итогам минувшего сезона вышла в Лигу чемпионов.

Сообщалось, что итальянский Наполи предложил Генку 15 млн евро за Малиновского, тогда как интерес к игроку также проявляют английский Арсенал и португальский Спортинг.

Теги:   Сборная Украины ФК Генк Трансферы Руслан Малиновский Футбол

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