29 ноября 2018, четверг

Астана - Динамо. Видео гола и обзор матча

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Вербич (слева) принес победу Динамо
Фото: ФК Динамо via Facebook

Вербич (слева) принес победу Динамо

Динамо в гостевом поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы победило Астану со счетом 1:0.

Украинский коллектив едва не пропустил в начале матча, но казахстанская команда проявила неточность у чужих ворот. Кроме того, на пути мяча становились Денис Бойко и Никита Бурда.

Динамо удалось забить единственный в поединке гол на 29-й минуте, когда после зрелищной передачи Виктора Цыганкова отличился Беньямин Вербич.

В остальное время Астана создала несколько верных моментов для взятия ворот оппонентов, но снова не сумела проявить хладнокровие для того, чтобы сравнять счет.

Тем самым Динамо удержало важную в турнирном значении победу.

Астана - Динамо: видео гола и обзор матча

Победив со счетом 1:0 на выезде Астану, Динамо за тур до завершения группового раунда выиграло квартет K и вышло в 1/16 финала Лиги Европы.

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