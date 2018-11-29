Динамо в гостевом поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы победило Астану со счетом 1:0.

Украинский коллектив едва не пропустил в начале матча, но казахстанская команда проявила неточность у чужих ворот. Кроме того, на пути мяча становились Денис Бойко и Никита Бурда.

Динамо удалось забить единственный в поединке гол на 29-й минуте, когда после зрелищной передачи Виктора Цыганкова отличился Беньямин Вербич.

В остальное время Астана создала несколько верных моментов для взятия ворот оппонентов, но снова не сумела проявить хладнокровие для того, чтобы сравнять счет.

Тем самым Динамо удержало важную в турнирном значении победу.

Астана - Динамо: видео гола и обзор матча

Победив со счетом 1:0 на выезде Астану, Динамо за тур до завершения группового раунда выиграло квартет K и вышло в 1/16 финала Лиги Европы.