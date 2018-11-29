Динамо в гостевом поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы победило Астану со счетом 1:0.
Украинский коллектив едва не пропустил в начале матча, но казахстанская команда проявила неточность у чужих ворот. Кроме того, на пути мяча становились Денис Бойко и Никита Бурда.
Динамо удалось забить единственный в поединке гол на 29-й минуте, когда после зрелищной передачи Виктора Цыганкова отличился Беньямин Вербич.
В остальное время Астана создала несколько верных моментов для взятия ворот оппонентов, но снова не сумела проявить хладнокровие для того, чтобы сравнять счет.
Тем самым Динамо удержало важную в турнирном значении победу.
Астана - Динамо: видео гола и обзор матча
Победив со счетом 1:0 на выезде Астану, Динамо за тур до завершения группового раунда выиграло квартет K и вышло в 1/16 финала Лиги Европы.
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