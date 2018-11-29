Астана - Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

НВ следит за игрой пятого тура группового этапа Лиги Европы между Астаной (Казахстан) и Динамо (Украина), а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 29 ноября, в 17:50 по киевскому времени.
Когда и где смотреть матч Астана - Динамо
Ориентировочные составы:
Астана: Эрич, Аничич, Постников, Шомко, Рукавина, Кляйнхайслер, Маевский, Томасов, Мужиков, Алмейда, Кабананга
Динамо: Бойко, Бурда, Кадар, Миколенко, Кендзера, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Сидклей, Шапаренко, Вербич
Онлайн-трансляция матча, который состоится в Астане на стадионе Астана Арена, начнется 29 ноября в 17.50 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.
Астана: занимает первое место в группе с восемью очками, опережая Динамо по дополнительным показателям (ничья 2:2 на выезде). Команда подходит к игре с серией из трех побед кряду во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Педро Энрике (дисквалификация).
Динамо: занимает второе место в группе с восемью очками, уступая лидерство Астане по дополнительным показателям. Команда подходит к игре с серией из двух поражений в пяти матчах во всех турнирах при трех победах. Коллектив не сможет рассчитывать на оборонца Ивана Пиварича, полузащитника Виталия Буяльского, а также нападающих Артема Беседина и Владислава Супрягу.
Статистика знает один официальный матч между соперниками. В первом туре группового этапа Лиги Европы нынешнего сезона Динамо и Астана разошлись миром со счетом 2:2.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Астана является фаворитом матча - коэффициент на ее победу равен 2,75, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 3,60, а ничья - в 2,35.
Текстовая онлайн-трансляция НВ
Накануне Динамо провело тренировку на поле в Астане:
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