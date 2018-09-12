12 сентября 2018, среда

Ассоциация европейских клубов назвала футбольный клуб года

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Реал получил награду за третью победу кряду в Лиге чемпионов

Реал получил награду за третью победу кряду в Лиге чемпионов

Ассоциация европейских клубов (ECA) признала мадридский Реал футбольным клубом года.

Как сообщает официальный сайт ECA, "Сливочные" удостоились этой награды за "выдающиеся достижения на европейском уровне" в сезоне 2017/2018 годов, в котором команда выиграла Лигу чемпионов.

В номинации "Прогресс года" победил Ред Булл Зальцбург. Австрийский коллектив в прошлой кампании добрался до полуфинала Лиги Европы.

Социальная деятельность принесла соответствующую награду бельгийскому Генту. Программа клуба направлена на укрепление социально незащищенного сообщества в районе вокруг стадиона посредством инвестиций в местные организации и социальные инициативы.

Английские Арсенал и Челси были отмечены за продвижение женского клубного футбола. На финал Кубка Англии между этими командами пришло рекордное в Европе количество зрителей на матче клубных соревнований среди женщин - 45,423 тысячи.

Ранее УЕФА назвал полузащитника мадридского Реала Луку Модрича лучшим игроком минувшего сезона. Лучшей футболисткой УЕФА сезона 2017/2018 стала Перниль Хардер из немецкого Вольфсбурга.

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