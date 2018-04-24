Ассистент наставника Динамо отреагировал на слухи о переходе в тренерский штаб английского клуба

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Лужный не понимает, откуда взялись слухи об Эвертоне

Лужный не понимает, откуда взялись слухи об Эвертоне

Помощник наставника Динамо Олег Лужный отрицает правдивость сообщений о том, что он может войти в тренерский штаб Эвертона, который видит во главе его нынешнего менеджера лондонского Арсенала Арсена Венгера.

В комментарии Футбол 24 экс-игрок Арсенала, где он выступал под руководством Венгера, выразил непонимание того, при чем здесь Эвертон, и откуда появились эти слухи.

"Согласился бы я войти в тренерский штаб Венгера? Когда поступит конкретное предложение – тогда буду думать", - добавил Лужный.

По информации британского таблоида Daily Star, менеджера Арсенала хотят видеть в Эвертоне, тогда как его бывшего подопечного из Украины - на посту помощника.

20 апреля главный тренер Арсенала Арсен Венгер объявил о своей отставке, которая состоится по завершении текущего сезона после 22 лет работы с командой. 

Сообщалось, что Карло Анчелотти является приоритетной кандидатурой на пост рулевого лондонского Арсенала для руководства клуба.

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