Арсенал - Ворскла. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

НВ следит за игрой первого тура группового этапа Лиги Европы между лондонским Арсеналом и полтавской Ворсклой, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 20 сентября, в 22.00 по киевскому времени.
Когда и где смотреть матч Арсенал - Ворскла
Ориентировочные составы:
Арсенал: Лено - Лихтштайнер, Мавропанос, Холдинг, Монреаль - Торрейра, Гендузи - Ивоби, Мхитарян, Уэлбек - Обамеянг
Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур - Кобахидзе, Шарпар, Скляр, Ребенок - Кулач - Карека
Онлайн-трансляция матча, который состоится в Лондоне на стадионе Эмирейтс, начнется 20 сентября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.
Арсенал: вышел в групповой этап Лиги Европы благодаря шестому месту в английской Премьер-лиге (АПЛ) прошлого сезона. Команда подходит к игре с трехматчевой победной серией в рамках АПЛ. По итогам пяти туров коллектив занимает седьмое место в АПЛ с девятью очками в активе.
Ворскла: вышла в групповой этап Лиги Европы благодаря третьему месту в украинской Премьер-лиге (УПЛ) прошлого сезона. Команда подходит к игре с трехматчевой победной серией в рамках УПЛ. Коллектив по итогам восьми туров занимает пятое место в УПЛ с 12 очками в активе. Гости не смогут рассчитывать из-за травм на защитника Александра Чижова и полузащитника Дениса Васина.
Статистика не знает официальных матчей между соперниками. Ворскла ни разу не противостояла английским командам.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Арсенал является безоговорочным фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,10, тогда как выигрыш Ворсклы оценивается в 21,00, а ничья - в 9,00.
Текстовая онлайн-трансляция НВ
Ворскла уже провела тренировку на лондонском стадионе Эмирейтс перед матчем. Что любопытно - в сопровождении вертолета:
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования