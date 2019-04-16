Арсенал вернулся на четвертое место английской Премьер-лиги - видео Вчера, 02:56 1043 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/David Klein Обамеянг забил победный мяч REUTERS/David Klein

В заключительном матче 34-го тура лондонской Арсенал победил на выезде Уотфорд.



Единственный мяч гости забили на 10-й минуте благодаря грубой ошибке вратаря соперника Бена Фостера, который неудачно попал в нападающего "Канониров" Пьера-Эмерика Обамеянга, от ноги которого мяч и влетел в ворота.

Шансы Уотфорда на то, чтобы отыграться, были подорваны сразу же, когда на 11-м обороте секундной стрелки арбитр удалил с поля за отмашку нападающего Троя Дини.

В итоге Арсенал удержал минимальный перевес до финального свистка, хотя хозяева поля имели шансы для того, чтобы вырвать ничью.

По итогам 33-х матчей лондонский клуб снова занимает четвертое место, что в зоне Лиги чемпионов. Столько же баллов у пятого Челси, который провел на одну игру больше.

Уотфорд — Арсенал 0:1

Гол: Обамеянг, 10

Видео гола и обзор матча Уотфорд - Арсенал

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити обыграл Кристал Пэлас 3:2, а Ливерпуль был сильнее Челси 2:0.



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