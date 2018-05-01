Арсенал увидел в наставнике Шахтера основного претендента на пост главного тренера - СМИ

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Паулу Фонсека является главным кандидатом на пост главного тренера лондонского Арсенала

Паулу Фонсека является главным кандидатом на пост главного тренера лондонского Арсенала

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека является главным фаворитом на пост главного тренера лондонского Арсенала, сообщает AS.

Ранее "Канониры" рассчитывали на Томаса Тухеля и Луиса Энрике, но первый, скорее всего, возглавит ПСЖ, а второй запросил сильно большую зарплату.

Представители Арсенала уже якобы провели переговоры с Фонсекой по поводу потенциального трудоустройства.

Сообщалось, что Паулу Фонсека заинтересовал Монако в качестве потенциального рулевого команды. Тренер стал одним из кандидатов на пост наставника итальянского Наполи. Донецкий клуб предложил новый контракт специалисту с зарплатой 9 млн евро в год, но тот еще не определился со своим будущим.

Ранее португалец не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить тренера уже этим летом.

Также сообщалось, что Бенфика включила главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку в список потенциальных кандидатов на пост наставника команды

Перед этим появилась информация, что английский Эвертон планирует революционные изменения в команде, ради чего намерен пригласить на пост ее менеджера наставника Шахтера Паулу Фонсеку.

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