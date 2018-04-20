Арсенал увидел в экс-наставнике Барселоны преемника Венгера - Independent

Лондонский Арсенал провел переговоры с бывшим наставником Барселоны Луисом Энрике на предмет его возможного назначения во главе команды после ухода многолетнего менеджера Арсена Венгера, сообщает Independent.

По информации издания, испанский специалист - один из многих, с кем английский клуб неформально контактировал в поисках нового рулевого коллектива.

Как отмечает медиа, Луис Энрике пользуется поддержкой ряда представителей правления Арсенала, хотя часть из них отпугивает требование тренера иметь такую же зарплату, как у Венгера.

Другие кандидаты на вакантный пост: экс-капитан команды и наставник Нью-Йорк Сити Патрик Виейра, бывший игрок клуба и ассистент менеджера Манчестер Сити Микель Артета, главные тренеры Шальке Доменико Тедеско и Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн.

Сегодня, 20 апреля, Венгер объявил о своей отставке, которая состоится по завершении текущего сезона после 22 лет работы с командой.

Сообщалось, что один из самых титулованных тренеров мира Карло Анчелотти согласился возглавить Арсенал после ухода тренера летом 2018 года. Позже появилась информация, что лондонский клуб рассматривает главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку как одного из возможных кандидатов на смену менеджеру команды.