Арсенал спасся в матче против Ливерпуля, МЮ победил на последних секундах. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

В субботу, 3 ноября, состоялись семь матчей 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

В центральном матче уик-энда Арсенал и Ливерпуль сыграли вничью. Команды провели яркий матч с обилием голевых моментов, но отличиться смогли только по разу. В средине второго тайма Джеймс Милнер воспользовался ошибкой вратаря "канониров" Бернда Лено и открыл счет, а уже в концовке игры Александр Ляказетт красивым обводящим ударом выровнял цифры на табло.

Ливерпуль продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, но уже завтра может потерять свою позицию в случае победы Манчестер Сити над Саутгемптоном. Арсенал эта ничья отбросила на пятую строчку.

Арсенал — Ливерпуль 1:1

Голы: Ляказетт, 82 — Милнер, 61

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац (Уэлбек, 81) — Торрейра, Джака — Мхитарян (Ивоби, 68), Озил, Обамеянг (Рэмси, 73) — Ляказетт

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Фабиньо, Вейналдум — Салах (Матип, 90+4), Фирмино (Шакири, 80), Мане

Предупреждения: Фабиньо

Манчестер Юнайтед в отчетном туре одержал тяжелую волевую победу над Борнмутом. Уже в дебюте матча "вишенки" вышли вперед благодаря голу Каллума Уилсона, но еще до перерыва Антони Марсьяль сравнял счет.

Ничейный результат держался до компенсированного времени второго тайма, когда Маркус Рэшфорд после навеса Поля Погба во второй раз не пробил Асмира Беговича и не принес победу своей команде.

Обе команды после этого тура набрали по 20 очков и делят шестое-седьмое место в турнирной таблице.

Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Уилсон, 12 — Марсьяль, 35, Рэшфорд, 90+2.

Борнмут: Бегович — Фрэнсис, С. Кук, Аке, А. Смит — Станислас (Сурман, 90+1), Л. Кук (Гослинг, 68), Лерма, Фрейзер (Айб, 74) — Уилсон, Брукс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу — Матич, Фред (Эррера, 56), Погба — Мата (Рэшфорд, 56), Алексис (Лингард, 78), Марсьяль.

Предупреждения: Лерма, Станислас, Уилсон, Смит — Шоу, Янг.

Также стоит отметить победу Тоттенхэма в результативном матче против Вулверхэмптона, которая позволила "шпорам" вернуться в первую четверку команд чемпионата Англии.

Вулверхэмптон — Тоттенхэм 2:3

Голы: Невеш, 68 (с пенальти), Хименес, 79 (с пенальти) — Ламела, 27, Моура, 30, Кейн, 61

Результаты других матчей 11-го тура Премьер-лиги:

Кардифф – Лестер 0:1

Гол: Грэй, 55

Эвертон – Брайтон 3:1

Голы: Ришарлисон, 26, 77 Коулмен, 50 – Данк, 33

Ньюкасл – Уотфорд 1:0

Гол: Перес, 65

Вест Хэм – Бернли 4:2

Голы: Арнаутович, 10, Фелипе Андерсон, 68, 84, Чичарито, 90 — Гудмундссон, 45, Вуд, 77

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в 10-м туре чемпионата Англии Ливерпуль разгромил Кардифф, а Вест Хэм без Ярмоленко упустил победу в матче с Лестером. Позже Челси разгромил Бернли, а Манчестер Юнайтед на своем поле одолел Эвертон.

НВ