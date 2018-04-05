Арсенал разгромил ЦСКА, Атлетико уверенно победил. Результаты матчей четвертьфинала Лиги Европы

В четверг, 5 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы сезона-2017/18.

Арсенал практически решил задачу выхода в полуфинал, на своем поле разгромив ЦСКА. Уже в первом тайме в воротах Игоря Акинфеева побывали все четыре мяча - по дублю оформили Александр Ляказетт и Аарон Рэмзи. У ЦСКА единственный забитый мяч на счету Александра Головина.

Арсенал - ЦСКА 4:1

Голы: Рэмзи, 9, 28, Ляказетт, 23 (с пенальти), 35 — Головин, 15

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмзи, Джака, Уилшир (Эльнени, 74) — Озил, Мхитарян (Ивоби, 61) — Ляказетт (Уэлбек, 74)

ЦСКА: Акинфеев — А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий — Кучаев, Головин, Натхо (Миланов, 74), Дзагоев (Витиньо, 64), Щенников — Муса (Хосонов, 83), Вернблум

Предупреждения: Джака — Дзагоев, Муса, Щенников, Акинфеев

Один из главных фаворитов Лиги Европы мадридский Атлетико подтвердил свой статус, уверенно разобравшись на своем поле со Спортингом. Оба мяча в этой встрече также были забиты в первой тайме - отличались Коке и Гризманн. Первый гол "Матрасников" был забит на 22-й секунде и стал для ных самым быстрым в еврокубках в истории клуба.

Атлетико - Спортинг 2:0

Голы: Коке, 1, Гризманн, 40

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандес — Корреа (Гамейро, 53), Сауль, Габи, Коке — Гризманн (Витоло, 90), Диего Коста (Партей, 88)

Спортинг: Патрисиу — Пиччини, Матье, Коатес, Коэнтрау (Рибейру, 80) — Батталья, Карвалью (Акунья, 45) — Мартинш, Фернандеш (Фернандеш, 87), Б. Руис — Дост

Предупреждения: Сауль, Савич, Коке — Коэнтрау, Пиччини, Дост

В других матчах игрового дня победы также одержали хозяева. Лацио переиграл Зальцбург, а РБ Лейпциг минимально одолел Марсель.

РБ Лейпциг - Марсель 1:0

Гол: Вернер, 45+1

Лацио – РБ Зальцбург 4:2

Голы: Лулич, 8, Пароло, 49, Андерсон, 74, Иммобиле, 76 – Бериша, 30 (с пенальти), Минамино, 71

Напомним, накануне в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов Барселона и Ливерпуль разгромили своих соперников.

НВ