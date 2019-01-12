Арсенал проиграл команде Ярмоленко, Челси и Ливерпуль одержали победы. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись семь матчей 22 тура английской Премьер-лиги.
Лондонский Арсенал неожиданно уступил в дерби Вест Хэму, за который выступает Андрей Ярмоленко. Украинец в конце октября получил тяжелую травму, которая выбила его на полгода, поэтому участия в матче не принимал.
Единственный гол в матче на свой счет записал Райс, который в дебюте второго тайма точно пробил в ближний угол. Арсенал отстал от Челси, который идет четвертым, на шесть очков.
Челси на своем поле победил Ньюксал. Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте. Педро получил пас в штрафной и эффектно перебросил голкипера. Гости отыгрались еще до перерыва. Кларк выпрыгнул выше всех во время розыгрыша углового и головой отправил мячу сетку.
Во втором тайме Челси снова вышел вперед. Виллиан получил мяч на левом фланге и закрутил его в дальний угол. Гол экс-хавбека Шахтера оказался победным в матче - 2:1.
Также три очка в этом туре одержал Ливерпуль, который минимально одолел Брайтон. Автором победного гола стал Мохамед Салах, который отличился ударом с пенальти.
Вест Хэм - Арсенал - 1:0
Гол: Райс, 48
Бернли - Фулхэм - 2:1
Голы: Брайан, 20 (авт), Одой, 23 (авт) - Шюррле, 3
Брайтон - Ливерпуль - 0:1
Гол: Салах, 50, (пен)
Кардифф - Хаддерсфилд - 0:0
Кристал Пэлас - Уотфорд - 1:2
Голы: Каткарт, 38, (авт) - Каткарт, 67, Клеверли, 75
Лестер - Саутгемптон - 1:2
Голы: Ндиди, 58 - Уорд-Прауз, 11 (пен), Лонг, 45+2
Удаление: Валери, 45
Челси - Ньюкасл - 2:1
Голы: Педро, 9, Виллиан, 57 - Кларк, 40
Турнирная таблица
Таблица сайта Myscore.com.ua
В прошлом туре чемпионата Англии Ливерпуль уступил Манчестер Сити со счетом 1:2, а Челси не смог победить Саутгемптон - 0:0.
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