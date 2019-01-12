Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Питер Сантенелло
Как я удирал от хулиганов в Грузии
Екатерина Ботанова
Полевые исследования национальной инженерной мысли
Владислав Рашкован
Год с плюсом
Владимир Фесенко
Почему украинцы верят в президента Зеленского

Арсенал проиграл команде Ярмоленко, Челси и Ливерпуль одержали победы. Результаты матчей чемпионата Англии

Сегодня, 22:04
99
Цей матеріал також доступний українською

Челси занимает четвертое место в АПЛ

Состоялись семь матчей 22 тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал неожиданно уступил в дерби Вест Хэму, за который выступает Андрей Ярмоленко. Украинец в конце октября получил тяжелую травму, которая выбила его на полгода, поэтому участия в матче не принимал.

Единственный гол в матче на свой счет записал Райс, который в дебюте второго тайма точно пробил в ближний угол. Арсенал отстал от Челси, который идет четвертым, на шесть очков.

Челси на своем поле победил Ньюксал. Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте. Педро получил пас в штрафной и эффектно перебросил голкипера. Гости отыгрались еще до перерыва. Кларк выпрыгнул выше всех во время розыгрыша углового и головой отправил мячу сетку.

Во втором тайме Челси снова вышел вперед. Виллиан получил мяч на левом фланге и закрутил его в дальний угол. Гол экс-хавбека Шахтера оказался победным в матче - 2:1.

Также три очка в этом туре одержал Ливерпуль, который минимально одолел Брайтон. Автором победного гола стал Мохамед Салах, который отличился ударом с пенальти.

Вест Хэм - Арсенал - 1:0

Гол: Райс, 48

Бернли - Фулхэм - 2:1

Голы: Брайан, 20 (авт), Одой, 23 (авт) - Шюррле, 3

Брайтон - Ливерпуль - 0:1

Гол: Салах, 50, (пен)

Кардифф - Хаддерсфилд - 0:0

Кристал Пэлас - Уотфорд - 1:2

Голы: Каткарт, 38, (авт) - Каткарт, 67, Клеверли, 75

Лестер - Саутгемптон - 1:2

Голы: Ндиди, 58 - Уорд-Прауз, 11 (пен), Лонг, 45+2

Удаление: Валери, 45

Челси - Ньюкасл - 2:1

Голы: Педро, 9, Виллиан, 57 - Кларк, 40

Турнирная таблица

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Англии Ливерпуль уступил Манчестер Сити со счетом 1:2, а Челси не смог победить Саутгемптон - 0:0.

НВ

Теги:   Вест Хэм Ньюкасл Юнайтед Арсенал (Лондон) ФК Ливерпуль ФК Челси

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Обратите внимание

29 декабря 2018, 22:38
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Игристое настроение. Украинские сомелье советуют, что пить в праздники
29 декабря 2018, 22:38
4 января, 09:45
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Селфи в качестве 24 МП Чем еще интересен смартфон Honor 10 Lite
4 января, 09:45

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 19:03

article_img
Определились победители в женской и мужской гонках преследования на Кубке мира по биатлону
2964
Футбол

Сегодня, 20:23

article_img
Зозуля спас свою команду от поражения в матче испанского чемпионата - видео
1987
Футбол

Вчера, 23:49

article_img
На украинского голкипера Реала появился новый претендент - СМИ
1697

Выбор редакции

События

Сегодня, 00:11

article_img
В бывшей УПЦ КП прокомментировали присутствие "Нарика" на церемонии вручения томоса
LIFE

Сегодня, 10:28

article_img
Афиша 11 – 17 января. Босх, Марчук, традиции десертного стола и другие события, которые нельзя пропустить
Политика

Сегодня, 14:56

article_img
Кандидатов прибыло. Как Гриценко выдвигали в президенты - репортаж НВ