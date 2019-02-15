Арсенал проиграл в Беларуси, Челси и Наполи одержали выездные победы. Результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы - видео
Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Одна из самых больших неожиданностей дня состоялась в Беларуси, где БАТЭ сумел нанести поражение лондонском Арсенлау 1:0. Победный мяч на свой счет на 45-й минуте записал Драгун.
Другой лондонский клуб - Челси - одержал комфортную победу, переиграв на выезде Мальме со счетом 2:1. По голу в составе "синих" забили Баркли и Жиру.
Также по победе добыли два представителя Италии - Наполи и Интер. Неаполитанцы уверенно на выезде победили Цюрих 3:1, а миланский клуб в Вене одолел местный Рапид 1:0. А вот римский Лацио дома уступил испанской Севилье - 0:1.
Бельгийский Генк, в котором выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, расписал "сухую" ничью с пражской Славией. Украинец отыграл весь матч, заработав в первом тайме желтую карточку.
БАТЭ - Арсенал - 1:0
Обзор матча
Гол: Драгун, 45
Галатасарай - Бенфика - 1:2
Голы: Луиндама, 54 - Сальвио, 27 Сеферович, 64
Обзор матча
Краснодар - Байер - 0:0
Обзор матча
Лацио - Севилья - 0:1
Гол: Бен-Еддер, 22
Обзор матча
Рапид - Интер - 0:1
Гол: Мартинес, 39 (пен)
Обзор матча
Ренн - Бетис - 3:3
Голы: Юну, 2, Гарсия, 11 (автогол), Бен Арфа, 45+3 - Ло Чельсо, 32, Сидней, 62, Лаинес, 90
Обзор матча
Славия - Генк - 0:0
Обзор матча
Брюгге - Зальцбург - 2:1
Голы: Уэсли, 81, Денсвил, 65 - Юнузович, 17
Виктория - Динамо Загреб - 2:1
Голы: Перник, 54, 83 - Ольмо, 41
Мальме - Челси - 1:2
Голы: Кристиансен, 79 - Баркли, 30 Жиру, 58
Селтик - Валенсия - 0:2
Голы: Черышев, 42, Собрино, 49
Спортинг - Вильярреал - 0:1
Гол: Альфонсо, 3
Цюрих - Наполи - 1:3
Голы: Кололли, 83 (пен) - Инсинье, 12 Кальехон, 21, Зелински, 77
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграло вничью 2:2 на выезде против греческого Олимпиакоса, а Шахтер в меньшинстве избежал поражения на своем поле против Айнтрахта - 2:2.