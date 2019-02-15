Арсенал проиграл в Беларуси, Челси и Наполи одержали выездные победы. Результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы - видео Сегодня, 01:23 141 Цей матеріал також доступний українською EPA Челси на выезде одолел Мальме 2:1 EPA

Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Одна из самых больших неожиданностей дня состоялась в Беларуси, где БАТЭ сумел нанести поражение лондонском Арсенлау 1:0. Победный мяч на свой счет на 45-й минуте записал Драгун.

Другой лондонский клуб - Челси - одержал комфортную победу, переиграв на выезде Мальме со счетом 2:1. По голу в составе "синих" забили Баркли и Жиру.

Также по победе добыли два представителя Италии - Наполи и Интер. Неаполитанцы уверенно на выезде победили Цюрих 3:1, а миланский клуб в Вене одолел местный Рапид 1:0. А вот римский Лацио дома уступил испанской Севилье - 0:1.

Бельгийский Генк, в котором выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, расписал "сухую" ничью с пражской Славией. Украинец отыграл весь матч, заработав в первом тайме желтую карточку.

БАТЭ - Арсенал - 1:0

Обзор матча

Гол: Драгун, 45

Галатасарай - Бенфика - 1:2

Голы: Луиндама, 54 - Сальвио, 27 Сеферович, 64

Обзор матча

Краснодар - Байер - 0:0

Обзор матча

Лацио - Севилья - 0:1

Гол: Бен-Еддер, 22

Обзор матча

Рапид - Интер - 0:1

Гол: Мартинес, 39 (пен)

Обзор матча

Ренн - Бетис - 3:3

Голы: Юну, 2, Гарсия, 11 (автогол), Бен Арфа, 45+3 - Ло Чельсо, 32, Сидней, 62, Лаинес, 90

Обзор матча

Славия - Генк - 0:0

Обзор матча

Брюгге - Зальцбург - 2:1

Голы: Уэсли, 81, Денсвил, 65 - Юнузович, 17

Виктория - Динамо Загреб - 2:1

Голы: Перник, 54, 83 - Ольмо, 41

Мальме - Челси - 1:2

Голы: Кристиансен, 79 - Баркли, 30 Жиру, 58

Селтик - Валенсия - 0:2

Голы: Черышев, 42, Собрино, 49

Спортинг - Вильярреал - 0:1

Гол: Альфонсо, 3

Цюрих - Наполи - 1:3

Голы: Кололли, 83 (пен) - Инсинье, 12 Кальехон, 21, Зелински, 77

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграло вничью 2:2 на выезде против греческого Олимпиакоса, а Шахтер в меньшинстве избежал поражения на своем поле против Айнтрахта - 2:2.