Арсенал прервал серию поражений разгромной победой. Результаты матчей чемпионата Англии

В воскресенье, 11 марта, состоялись два матча 30-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал прервал серию из трех поражений кряду в английском чемпионате, на своем поле разгромив Уотфорд. Уже на восьмой минуте Шкодран Мустафи открыл счет в матче, а после перерыва "Канониры" отличились еще трижды - голы на счету Пьера-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна.

Несмотря на эту победу, отставание Арсенала от лидирующей четверки все так же огромное и составляет 12 очков.

Арсенал - Уотфорд 3:0

Голы: Мустафи, 8, Обамеянг, 59, Мхитарян, 77

Арсенал: Чех — Мэйтленд-Найлз, Мустафи (Чеймберс, 73),Холдинг, Колашинац — Эльнени, Джака — Мхитарян (Уилшир, 78), Озил, Ивоби (Уэлбек, 67) — Обамеянг

Уотфорд: Карнезис — Янмаат (Бритос, 80), Предля, Мариаппа, Холебас — Дукуре, Капу — Фемения (Хьюз, 63), Перейра (Окака, 67), Ришарлисон — Дини

Предупреждения: Мустафи, Джака — Холебас

На 62-й минуте Дини не реализовал пенальти (вратарь)

В другом матче игрового дня Тоттенхэм на выезде разгромил Борнмут и поднялся на третье место в турнирной таблице. Дубль в этой игре оформил набравший феноменальную форму Сон Хын Мин.

Борнмут – Тоттенхэм 1:4

Голы: Алли, 35, Сон Хын Мин, 62, 87, Орье, 90 – Станислас, 7

Напомним, накануне в рамках 30-го тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Ливерпуль, а Челси одолел Кристал Пэлас.

Турнирное положение

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