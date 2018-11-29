Арсенал полурезервным составом разгромил Ворсклу и лишил ее шансов на плей-офф Лиги Европы

Полтавская Ворскла уступила лондонскому Арсеналу со счетом 0:3 в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Игра проходила в Киеве, а не в Полтаве, согласно решению УЕФА. "Канониры", которые еще перед этим матчем решили вопрос выхода в плей-офф, вышли на поединок резервным составом, усиленным Чехом, Лихтштайнером, Рэмзи и Эльнени.
Ворскла неудачно начала матч и пропустила уже в дебюте. На 12-й минуте Смит-Роу забил в пустые ворота после неудачной попытки выноса мяча Артура из собственной штрафной. Рикошет помог Арсеналу в этом моменте.
Арсенал продолжал владеть преимуществом и удвоил счет спустя 15 минут: Рэмзи заработал пенальти и сам же его реализовал, пробив в левый от Шуста угол, когда вратарь Ворсклы остался в центре.
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Перед самым перерывом Арсенал забил третий мяч. Гендузи запустил в проход Уиллока, который подработал мяч под правую и из-под защитника покатил мяч в дальний угол ворот Шуста.
После перерыва Арсенал продолжать владеть инициативой и еще мог забить несколько мячей, но во втором тайме кураж поймал Шуст. Ворскла создала два опасных момента только в конце встречи, но после удара Пердуты Арсенал спас Чех, а Карека с близкого расстояния не попал в ворота.
После этого поражения Ворскла потеряла все шансы на плей-офф Лиги Европы, Арсенал точно финиширует в группе на первом месте.
Ворскла — Арсенал 0:3
Голы: Смит-Роу, 10, Рэмси, 27 (с пенальти), Уиллок, 41
Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур — Сапай (Карека, 36), Скляр, Шарпар, Ребенок (Сакив, 85) — Кулач (Кане, 71), Коломоец
Арсенал: Чех — Лихтштайнер, Дженкинсон, Холдинг (Медли, 60), Мэйтленд-Найлз — Гендузи (Гилмор, 77), Рэмси (Сака, 69), Эльнени — Уиллок, Нкетиа, Смит-Роу
Предупреждения: Скляр, Шарпар, Коломоец — Холдинг
Ранее Динамо за тур до завершения группового раунда выиграло квартет K и вышло в 1/16 финала Лиги Европы, победив со счетом 1:0 на выезде Астану.
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