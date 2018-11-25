25 ноября 2018, воскресенье

Арсенал победил после трех неудач. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

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Арсенал занимает 5 место в чемпионате Англии
Фото: ФК Арсенал via Twitter

Арсенал занимает 5 место в чемпионате Англии

После трех подряд ничьих в предыдущих турах лондонский Арсенал наконец победил Борнмут в матче 13 тура чемпионата Англии.

Лондонский клуб открыл счет на 30-й минуте матча. Помог ему в этом игрок Борнмута Лерма, который замкнул в свои ворота прострел Колашинаца. Однако до перерыва хозяева сумели отыграться. Кинг мощно пробил в девятку ворот и сравнял счет.

Во втором тайме Обамеянг вновь вывел Арсенал вперед. Нападающий замкнул прострел того же Колашинаца. Гол габонского форварда стал решающим в матче - 1:2. Для Арсенала эта победа стала первой после трех подряд ничьих - против Вулверхэмптона, Ливерпуля и Кристал Пэласа.

В еще одном матче дня Хаддерсфилд с уверенным счетом на выезде одолел Вулверхэмптон - 2:0. Победа позволила Хаддерсфилду подняться с последнего места турнирной таблицы.

Борнмут - Арсенал - 1:2

Голы: Кинг, 45+1 - Лерма, 30 (авт), Обамеянг, 67

Обзор матча

Вулверхэмптон - Хаддерсфилд - 0:2

Голы: Муй, 6, 74

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне в 13 туре английской Премьер-лиги победы одержали Ливерпуль, Манчестер Сити и Тоттенхэм, а Манчестер Юнайтед потерял очки в матче с Кристал Пэлас.

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