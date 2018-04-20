Арсенал определился с приоритетной кандидатурой на замену Венгеру - СМИ

Итальянский специалист Карло Анчелотти является приоритетной кандидатурой на пост главного тренера лондонского Арсенала для руководства клуба, сообщает Le Parisien.

По информации источника, в клубе пока не приняли окончательного решения, но 58-летний итальянец является фаворитом на эту должность.

На данный момент Анчелотти остается без клуба, в сентябре 2017 года он ушел из мюнхенской Баварии. На приглашение итальянца на пост главного тренера также претендует лондонский Челси.

Как раз Челси был единственным английским клубом в карьере Анчелотти. В 2010 году "Синие" под руководством итальянца выиграли чемпионат и Кубок страны.

Сегодня, 20 апреля, главный тренер Арсенала Арсен Венгер объявил о своей отставке, которая состоится по завершении текущего сезона после 22 лет работы с командой.

Сообщалось, что один из самых титулованных тренеров мира Карло Анчелотти согласился возглавить Арсенал после ухода француза летом 2018 года. Позже появилась информация, что лондонский клуб рассматривает главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку как одного из возможных кандидатов на смену менеджеру команды.

Также сообщалось, что Арсенал провел переговоры с бывшим наставником Барселоны Луисом Энрике на предмет его возможного назначения во главе команды.