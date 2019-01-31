Арсенал объявил о подписании полузащитника Барселоны
Лондонский Арсенал объявил о подписании полузащитника Барселоны Дениса Суареса.
Как сообщает официальный сайт английского клуба, 25-летний испанский футболист перешел на правах аренды до лета 2019-го года.
В свою очередь, официальный сайт Барселоны отмечает, что у другой стороны есть право на выкуп игрока по завершении аренды, а перед своим трансфером Суарес продлил контракт с клубом до 30 июня 2021-го года.
На прошлой неделе Барселона объявила о приобретении перспективного полузащитника Аякса Френки де Йонга за 75 миллионов евро.
Ранее каталонский клуб объявил о подписании бывшего полузащитника Милана Кевина-Принса Боатенга из итальянского Сассуоло на правах аренды до конца сезона.
Перед этим Барселона приобрела 19-летнего защитника французской Тулузы Жан-Клера Тодибо, а также подписала защитника Валенсии Джейсона Мурильо.