Арсенал объявил о подписании полузащитника Барселоны Сегодня, 17:04 237 Цей матеріал також доступний українською EPA Суарес проведет в Арсенале как минимум остаток сезона EPA

Лондонский Арсенал объявил о подписании полузащитника Барселоны Дениса Суареса.



Как сообщает официальный сайт английского клуба, 25-летний испанский футболист перешел на правах аренды до лета 2019-го года.

В свою очередь, официальный сайт Барселоны отмечает, что у другой стороны есть право на выкуп игрока по завершении аренды, а перед своим трансфером Суарес продлил контракт с клубом до 30 июня 2021-го года.

На прошлой неделе Барселона объявила о приобретении перспективного полузащитника Аякса Френки де Йонга за 75 миллионов евро.

Ранее каталонский клуб объявил о подписании бывшего полузащитника Милана Кевина-Принса Боатенга из итальянского Сассуоло на правах аренды до конца сезона.

Перед этим Барселона приобрела 19-летнего защитника французской Тулузы Жан-Клера Тодибо, а также подписала защитника Валенсии Джейсона Мурильо.