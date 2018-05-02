Арсенал назвал критерии подбора нового тренера - СМИ

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Арсенал хочет назначить на пост главного тренера молодого специалиста

Арсенал хочет назначить на пост главного тренера молодого специалиста

Лондонский Арсенал назвал критерии подбора нового главного тренера, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство "Канониров" склоняется к назначению молодого специалиста с невысокими требованиями по заработной плате.

Специалисты, фамилии которых фигурируют в СМИ в качестве вариантов на этот пост, как раз подходят под эти критерии. В шорт-лист Арсенала входят второй тренер Манчестер Сити Микель Артета, Патрик Виейра (Нью-Йорк Сити), Леонарду Жардим (Монако), Паулу Фонсека (Шахтер) и Юлиан Нагельсманн (Хоффенхайм).

Новый главный тренер Арсенала должен получить около 50 миллионов фунтов для усиления в летнее трансферное окно.

20 апреля главный тренер Арсенала Арсен Венгер объявил о своей отставке, которая состоится по завершении текущего сезона после 22 лет работы с командой. 

Сообщалось, что один из самых титулованных тренеров мира Карло Анчелотти согласился возглавить Арсенал после ухода француза летом 2018 года. Позже появилась информация, что лондонский клуб рассматривает главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку как одного из возможных кандидатов на смену менеджеру команды. Позже сообщалось, что португалец является фаворитом на этот пост.

Также сообщалось, что Арсенал провел переговоры с бывшим наставником Барселоны Луисом Энрике на предмет его возможного назначения во главе команды.

 

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