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Арсенал-Киев покинул последнее место украинской Премьер-лиги

Сегодня, 19:03
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Арсенал-Киев покинул последнее место украинской Премьер-лиги - фото

ФК Арсенал-Киев

Арсенал-Киев поднялся на 11-е место

Арсенал-Киев в рамках 26 тура украинской Премьер-лиги победил черниговскую Десну со счетом 2:0 и покинул последнюю строчку чемпионата.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На 11-й минуте Артур Авагимян открыл счет ударом головой, а на 27-й минуте Павел Ореховский реализовал пенальти и удвоил преимущество.

Арсенал-Киев набрал 21 очко и покинул последнее место украинской Премьер-лиги, куда опустился одесский Черноморец.

Арсенал-Киев - Десна - 2:0
Голы: Авагимян, 11, Ореховский, 27 (пен.)

Турнирная таблица

Накануне в рамках 26 тура украинской Премьер-лиги Шахтер и Динамо одержали одинаковые победы со счетом 1:0 над Мариуполем и Львовом соответственно.

НВ

Теги:   Десна Арсенал (Киев) Премьер-лига Украины

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