Арсенал еще с сентября планировал перенести матч против Ворсклы в Киев - СМИ

Руководство Арсенала еще с сентября работало над возможностью переноса матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против Ворсклы из Полтавы в Киев, сообщает Чемпионат.
По информации источника, такое желание лондонцев было связано с вопросами логистики и размером гостевой делегации. Арсенал не устраивало то, что международный аэропорт Полтавы не приспособлен для принятия такого размера и типа лайнеров, как использует лондонский клуб.
Накануне Рабочая группа по чрезвычайным ситуациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение перенести матч Лиги Европы Ворскла (Полтава) - Арсенал (Лондон) в Киев.
Президент Ворсклы Роман Черняк заявил о том, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы против лондонского Арсенала может не состояться 29 ноября из-за решения УЕФА перенести игру в Киев в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.
В среду стало известно, что Ворскла согласилась провести матч пятого тура Лиги Европы против лондонского Арсенала в Киеве. Делегация полтавского клуба отправилась в Киев на автобусе.
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