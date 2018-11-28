Арсенал еще с сентября планировал перенести матч против Ворсклы в Киев - СМИ

Арсенал несколько месяцев рассматривал вопрос переноса в Киев матча против Ворсклы

Руководство Арсенала еще с сентября работало над возможностью переноса матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против Ворсклы из Полтавы в Киев, сообщает Чемпионат.

По информации источника, такое желание лондонцев было связано с вопросами логистики и размером гостевой делегации. Арсенал не устраивало то, что международный аэропорт Полтавы не приспособлен для принятия такого размера и типа лайнеров, как использует лондонский клуб.

Накануне Рабочая группа по чрезвычайным ситуациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение перенести матч Лиги Европы Ворскла (Полтава) - Арсенал (Лондон) в Киев.

Президент Ворсклы Роман Черняк заявил о том, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы против лондонского Арсенала может не состояться 29 ноября из-за решения УЕФА перенести игру в Киев в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.

В среду стало известно, что Ворскла согласилась провести матч пятого тура Лиги Европы против лондонского Арсенала в Киеве. Делегация полтавского клуба отправилась в Киев на автобусе.