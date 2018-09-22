22 сентября 2018, суббота

Аргентинскому форварду Шахтера предложили выступать за сборную Украины

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Густаво Бланко Лещук уже может получить украинский паспорт

Густаво Бланко Лещук уже может получить украинский паспорт

Аргентинский форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук, который на правах аренды выступает за испанскую Малагу, получил предложение выступать за сборную Украины.

Об этом в интервью AS рассказал сам футболист. По его словам, сейчас этот процесс находится на начальной стадии, поскольку у него еще нет украинского паспорта.

"Да, такая возможность есть, но у меня нет украинского паспорта. Но я могу его получить. Если так случится, я смогу играть за Украину в матчах чемпионата Европы", - сказал Бланко Лещук.

По признанию самого игрока, украинский язык он немного знает, но ему еще придется его подучить.

Отметим, что у Бланко Лещука есть украинские корни. Его прадед родился в Украине, но в 1939 году переехал в Аргентину.

В текущем сезоне в составе Малаги Бланко Лещук сыграл пять матчей, в которых забил два гола.

Этим летом нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук стал игроком испанской Малаги. 26-летний футболист перешел в новую команду на правах сезонной аренды до лета 2019 года.

Бланко Лещук перебрался в донецкий клуб из Карпат в январе 2017 года. Сумма трансфера не раскрывалась.

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