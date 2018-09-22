Аргентинскому форварду Шахтера предложили выступать за сборную Украины

Аргентинский форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук, который на правах аренды выступает за испанскую Малагу, получил предложение выступать за сборную Украины.

Об этом в интервью AS рассказал сам футболист. По его словам, сейчас этот процесс находится на начальной стадии, поскольку у него еще нет украинского паспорта.

"Да, такая возможность есть, но у меня нет украинского паспорта. Но я могу его получить. Если так случится, я смогу играть за Украину в матчах чемпионата Европы", - сказал Бланко Лещук.

По признанию самого игрока, украинский язык он немного знает, но ему еще придется его подучить.

Отметим, что у Бланко Лещука есть украинские корни. Его прадед родился в Украине, но в 1939 году переехал в Аргентину.

В текущем сезоне в составе Малаги Бланко Лещук сыграл пять матчей, в которых забил два гола.

Этим летом нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук стал игроком испанской Малаги. 26-летний футболист перешел в новую команду на правах сезонной аренды до лета 2019 года.

Бланко Лещук перебрался в донецкий клуб из Карпат в январе 2017 года. Сумма трансфера не раскрывалась.