29 июня 2018, пятница

Аргентинский нападающий согласился перейти в Динамо - журналист

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Динамо рассматривает возможность аренды Мансильи (слева) - журналист

Динамо рассматривает возможность аренды Мансильи (слева) - журналист

Динамо убедило нападающего аргентинского Расинга Брайан Мансилью согласиться на переход в киевский клуб, сообщает журналист Лисандро Сантанджело.

Как отмечает в своем аккаунте в Twitter Сантаджело, который специализируется на новостях по поводу Расинга, 21-летний футболист обсуждал потенциальный переход со своим нынешним клубом.

Журналист также уточнил, что Динамо необязательно заплатит за игрока 9 млн евро, которые прописаны в его контракте. По его данным, украинская сторона рассматривает аренду нападающего.

На днях появилась информация, что киевский клуб сделал предложение о трансфере Брайана Мансильи.

Как отмечал источник в окружении форварда, тот анализирует предложение украинской стороны и еще не уверен в целесообразности перехода.

Действующий трудовой договор атакующего исполнителя с Расингом заканчивается в 2020 году.

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