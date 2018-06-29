Аргентинский нападающий согласился перейти в Динамо - журналист

Динамо убедило нападающего аргентинского Расинга Брайан Мансилью согласиться на переход в киевский клуб, сообщает журналист Лисандро Сантанджело.
Как отмечает в своем аккаунте в Twitter Сантаджело, который специализируется на новостях по поводу Расинга, 21-летний футболист обсуждал потенциальный переход со своим нынешним клубом.
Журналист также уточнил, что Динамо необязательно заплатит за игрока 9 млн евро, которые прописаны в его контракте. По его данным, украинская сторона рассматривает аренду нападающего.
На днях появилась информация, что киевский клуб сделал предложение о трансфере Брайана Мансильи.
Как отмечал источник в окружении форварда, тот анализирует предложение украинской стороны и еще не уверен в целесообразности перехода.
Действующий трудовой договор атакующего исполнителя с Расингом заканчивается в 2020 году.
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