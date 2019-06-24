Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки Сегодня, 00:40 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Henry Romero Аргентина вышла в четвертьфинал со второго места REUTERS/Henry Romero

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Кубка Америки в квартете В.

Сборная Аргентины, которая перед третьим туром занимала последнее место в группе, победила Катара 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

В первом тайме счет открыл нападающий Лаутаро Мартинес, а за восемь минут до конца матча Серхио Агуэро удвоил преимущество.

Аргентина набрала 4 очка и финишировала в группе В на втором месте.

С первой позиции в плей-офф Кубка Америки вышла Колумбия, одержавшая третью победу, обыграв сборную Парагвая со счетом 1:0.

Катар - Аргентина - 0:2

Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82

Колумбия - Парагвай - 1:0

Гол: Куэльяр, 31

Турнирная таблица

Накануне в четвертьфинал Кубка Америки вышли сборные Бразилии и Венесуэлы.

НВ