Маша Ефросинина
Поход за счастьем. Три совета, которые сделают вашу жизнь лучше
Эмма Беккет
Мифы о пользе. Пять продуктов, которые вас разочаруют
Андрей Пионтковский
Грузия предупреждает. Что задумал Кремль для Украины
Юлия Синькевич
Нетипичное кино. Пять фильмов, которые меня впечатлили
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сегодня, 00:40
Цей матеріал також доступний українською
Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки - фото

REUTERS/Henry Romero

Аргентина вышла в четвертьфинал со второго места

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Кубка Америки в квартете В.

Сборная Аргентины, которая перед третьим туром занимала последнее место в группе, победила Катара 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

В первом тайме счет открыл нападающий Лаутаро Мартинес, а за восемь минут до конца матча Серхио Агуэро удвоил преимущество.

Аргентина набрала 4 очка и финишировала в группе В на втором месте.

С первой позиции в плей-офф Кубка Америки вышла Колумбия, одержавшая третью победу, обыграв сборную Парагвая со счетом 1:0.

Катар - Аргентина - 0:2
Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82

Колумбия - Парагвай - 1:0
Гол: Куэльяр, 31

Турнирная таблица

Накануне в четвертьфинал Кубка Америки вышли сборные Бразилии и Венесуэлы.

НВ

Теги:   Футбол Кубок Америки Копа Америка-2019 Сборная Аргентины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:02

img
Шевченко забил гол в матче легенд Челси и Реала — видео
2577
Футбол

22 июня, 23:02

img
Кроме Неймара Барселона решила приобрести звезду сборной Франции — СМИ
1165
Футбол

Вчера, 20:34

img
Звездный бразильский футболист покинул ПСЖ
1113

Главное

Другое

Вчера, 04:28

img
Самбистка Анастасия Сапсай принесла Украине третье «золото» Европейских игр в Минске
Страны

Вчера, 20:43

img
Поражение Эрдогана: на выборах в Стамбуле побеждает кандидат от оппозиции
События

Вчера, 09:43

img
Под Киевом горит расположенная возле АЗС металлобаза