Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Состоялись матчи третьего тура группового этапа Кубка Америки в квартете В.
Сборная Аргентины, которая перед третьим туром занимала последнее место в группе, победила Катара 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира.
В первом тайме счет открыл нападающий Лаутаро Мартинес, а за восемь минут до конца матча Серхио Агуэро удвоил преимущество.
Аргентина набрала 4 очка и финишировала в группе В на втором месте.
С первой позиции в плей-офф Кубка Америки вышла Колумбия, одержавшая третью победу, обыграв сборную Парагвая со счетом 1:0.
Катар - Аргентина - 0:2
Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82
Колумбия - Парагвай - 1:0
Гол: Куэльяр, 31
Турнирная таблица
Накануне в четвертьфинал Кубка Америки вышли сборные Бразилии и Венесуэлы.
НВ