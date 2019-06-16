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Аргентина с Месси проиграла стартовый матч на Копа Америка-2019

Сегодня, 14:39
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Аргентина с Месси проиграла стартовый матч на Копа Америка-2019 - фото

REUTERS/Luisa Gonzalez

Месси не помог аргентинцам избежать поражения

Сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе уступила в поединке первого тура группового этапа чемпионата Южной Америки.

В стартовом матче турнира, который принимает Бразилия, «альбиселестес» противостояла команда Колумбии. Первый тайм не принес забитых мячей.

Первого гола болельщикам пришлось ждать до 71-й минуты, когда после передачи Хамеса Родригеса счет открыл Роджер Мартинес.

Сборная Аргентины предприняла попытки отыграться, но они оказались тщетны, зато еще одним голом отличился соперник — Даниэль Сапата воспользовался пасом Джефферсона Лермы.

В другом поединке группы B сегодня, 16 июня, сыграют команды Парагвая и Катара. Последняя выступает на турнире в качестве гостя.

Аргентина — Колумбия 0:2
Голы: Мартинес, 71, Сапата, 86

Аргентина: Армани — Саравия, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико — Паредес, Родригес (Писарро, 67) — Ди Мария (де Пауль, 46), Ло Чельсо, Месси — Агуэро (Суарес, 79)

Колумбия: Оспина — Медина, Мина, Санчес, Тесильо — Куадрадо (Лерма, 64), Урибе, Барриос — Хамес, Фалькао (Сапата, 81), Муриэль (Мартинес, 14)

Предупреждены: Родригес, Саравия, Паредес — Фалькао, Куадрадо, Сапата, Лерма

Накануне в стартовом матче Копа Америка-2019 сборная Бразилии разгромила команду Боливии со счетом 3:0. В этой же группе A Венесуэла и Перу разошлись миром — 0:0.

НВ

Теги:   Лионель Месси Футбол Сборная Аргентины Копа Америка-2019

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