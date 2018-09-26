Арендованный у Реала вратарь сборной Украины в шестой раз не попал в заявку испанской команды

Лунин пока не дебютировал в Леганесе

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, которого Леганес арендовал у Реала, в шестой раз из шести стартовых матчей чемпионата Испании не попал в заявку команды на поединок против Барселоны.

Наставник коллектива из пригорода Мадрида Маурисио Пеллегрино снова выпустил в основном составе Ивана Куэльяра. В запасе оказался другой страж ворот - Хон Андер Серантес.

????ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes que hoy defenderán el sueño de una ciudad! #LeganésBarça pic.twitter.com/o4TSqqeTwa — C.D. Leganés (@CDLeganes) 26 сентября 2018 г.

По итогам пяти стартовых туров испанской Ла Лиги Куэльяр пропустил 10 мячей. Сам коллектив занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Недавно Пеллегрино заявил, что Лунин хорошо работает на тренировках, проходит адаптацию с новыми партнерами по команде, изучает испанский язык. По его словам, вратарь, возможно, поможет команде в Кубке Испании.

Голкипер перешел из Зари в Реал в конце июня и подписал со "Сливочными" контракт на шесть лет.

В конце августа он перебрался из Реала в Леганес, который также выступает в Примере. Страж ворот ушел в новую команду на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до 30 июня 2019 года.