Анонс матча Лиги чемпионов. Когда и где смотреть Манчестер Сити - Тоттенхэм
НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Тоттенхэмом.
Ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити (Англия) - Тоттенхэм (Англия) начнется сегодня, 17 апреля, в 22.00 по киевскому времени в Манчестере на стадионе Этихад. Первый матч закончился победой Тоттенхэма - 1:0.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.
Что нужно знать про Манчестер Сити накануне матча:
- выйдет в полуфинал, если выиграет с разницей в два гола (победа 1:0 переведет игру в дополнительное время);
- выиграл группу, в которую также попали Лион, Шахтер и Хоффенхайм, после чего прошел в 1/8 финала Шальке;
- подходит к игре с серией из одного поражения в 16-ти поединках всех турниров при 15-ти победах;
- по итогам 34-го тура занимает второе место в английской Премьер-лиге с отставанием в два очка от лидера при игре в запасе;
- не сможет рассчитывать на неосновного вратаря Клаудио Браво (травма).
Что нужно знать про Тоттенхэм накануне матча:
- выйдет в полуфинал, если выиграет, сыграет вничью или уступит с разницей в один гол;
- занял второе место в группе, где проиграл первое Барселоне, но обошел Интер и ПСВ, после чего прошел в 1/8 финала Боруссию Дортмунд;
- подходит к игре с серией из четырех побед в девяти поединках всех турниров;
- по итогам 34-го тура занимает третье место в английской Премьер-лиге с отрывом в один балл от четвертой и пятой позиции;
- не сможет рассчитывать на оборонца Сержа Орье, полузащитников Эрика Дайера и Эрика Ламелу и нападающего Харри Кэйна (травмы).
Ориентировочные составы:
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Лапорт, Менди - Давид Сильва, Гюндоган, де Брейне - Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг
Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Ваньяма - Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин - Льоренте
НВ