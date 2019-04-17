Анонс матча Лиги чемпионов. Когда и где смотреть Манчестер Сити - Тоттенхэм Сегодня, 13:36 375 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Peter Nicholls В первом матче Тоттенхэм выиграл на своем поле 1:0 REUTERS/Peter Nicholls

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Тоттенхэмом.



Ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити (Англия) - Тоттенхэм (Англия) начнется сегодня, 17 апреля, в 22.00 по киевскому времени в Манчестере на стадионе Этихад. Первый матч закончился победой Тоттенхэма - 1:0.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Манчестер Сити накануне матча:

- выйдет в полуфинал, если выиграет с разницей в два гола (победа 1:0 переведет игру в дополнительное время);

- выиграл группу, в которую также попали Лион, Шахтер и Хоффенхайм, после чего прошел в 1/8 финала Шальке;



- подходит к игре с серией из одного поражения в 16-ти поединках всех турниров при 15-ти победах;

- по итогам 34-го тура занимает второе место в английской Премьер-лиге с отставанием в два очка от лидера при игре в запасе;

- не сможет рассчитывать на неосновного вратаря Клаудио Браво (травма).

Что нужно знать про Тоттенхэм накануне матча:

- выйдет в полуфинал, если выиграет, сыграет вничью или уступит с разницей в один гол;



- занял второе место в группе, где проиграл первое Барселоне, но обошел Интер и ПСВ, после чего прошел в 1/8 финала Боруссию Дортмунд;

- подходит к игре с серией из четырех побед в девяти поединках всех турниров;

- по итогам 34-го тура занимает третье место в английской Премьер-лиге с отрывом в один балл от четвертой и пятой позиции;

- не сможет рассчитывать на оборонца Сержа Орье, полузащитников Эрика Дайера и Эрика Ламелу и нападающего Харри Кэйна (травмы).

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Лапорт, Менди - Давид Сильва, Гюндоган, де Брейне - Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Ваньяма - Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин - Льоренте

НВ