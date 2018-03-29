Английский клуб задумал революцию в команде с помощью наставника Шахтера - медиа

Эвертон планирует революционные изменения в команде, ради чего намерен пригласить на пост ее менеджера наставника Шахтера Пауло Фонсеку, сообщает Mirror.

По информации таблоида, английский клуб рассматривает возможность увольнения нынешнего главного тренера коллектива Сэма Аллардайса и замены его на молодого преемника. Португальский специалист якобы возглавляет список кандидатов на эту должность благодаря работе с чемпионом Украины.

Как отмечает медиа, главный акционер Эвертона Фархад Мошири стоит во главе изменений в клубе, его также поддерживает глава правления Билл Кенрайт.

Представитель английской Премьер-лиги, пишет издание, намерен перетрясти тренерский, скаутский, а также технический штат, чтобы получить возможность конкурировать с грандами своего первенства.

Накануне Фонсека заявил о том, что еще не решил, стоит ли ему оставаться в клубе летом 2018 года, когда закончится его контракт. Сообщалось, что "Горняки" предложили наставнику продлить соглашение на два года, но тот ждет предложений от клубов английской Премьер-лиги.

Ранее специалист не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить португальца уже этим летом.