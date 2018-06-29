Английский клуб всерьез заинтересовался Ярмоленко - СМИ

Английский Эвертон нацелился на приобретение полузащитника сборной Украины и дортмундской Боруссии Андрея Ярмоленко, сообщает Tribal Football со ссылкой на Bild.

По информации источника, ливерпульский клуб выступает с конкретным интересом и собирается осуществить трансфер уже этим летом. Также "Ириски" не исключают возможности аренды игрока.

Эвертон планирует усилиться Ярмоленко в случае ухода конголезца Янника Боласи. Английский клуб следит за украинским футболистом еще с момента его игры за Динамо.

Недавно появилась информация, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника. Параллельно с этим появились слухи, что на Ярмоленко претендует турецкий Фенербахче.

В то же время СМИ писали, что Боруссия рассчитывает на Андрея Ярмоленко, который перешел в команду в августе 2017 года.

Агент футболиста Вадим Шаблий назвал данные слухи необоснованными. Он отметил, что в Дортмунде появился новый наставник, тогда как сам игрок очень хорошо проявил себя до травмы, случившейся зимой.

Сам Ярмоленко посетовал, что после полученной зимой травмы было трудно набрать форму, хотя заверил, что работал, терпел и делал все, что от него зависит, чтобы вернуться на поле.